Historias del derbi: Roger Martí, máximo goleador de los derbis

El viernes tendrá lugar en Mestalla uno de los derbis más apasionantes del fútbol español, Valencia-Levante. En los más de 100 años de historia de ambos clubes se han enfrentado en 38 ocasiones, marcando un total de 113 goles.

Máximo goleador

El Levante se impone en pocos aspectos al Valencia CF, pero sí en el máximo goleador. Roger Martí es el jugador con más goles en toda la historia de los derbis valencianos. El delantero de Torrent se enfrentó al Valencia CF en ocho ocasiones, logrando seis goles, aunque ninguno de ellos para darle la victoria a los granotas. Le sigue Pablo Piatti como representante valencianista. El argentino cuenta con cuatro goles en los derbis, uno en liga y tres en los cuartos de final de la Copa del Rey 2011/12.

Tanto David Villa como Vicente Guillot lograron un hat-trick en un enfrentamiento ante el Levante, no volvieron a marcar, pero los tres goles les sirven para entrar en la lista que cierra Santi Mina, también con tres goles. El vigués ha conseguido ver portería en más ocasiones, pero con la camiseta del Valencia CF tres veces.

El Ciutat de València vuelve a llenarse de nuevo en un derbi; en esa derrota por 3-4 ante el Valencia / F. CALABUIG

Balance de resultados

Los 38 derbis muestran un claro dominio del Valencia sobre el Levante. Los blanquinegros acumulan 19 victorias (50% de encuentros), a diferencia de los granotas que suman 9. Además, Mestalla nunca ha presenciado una derrota de su equipo en casa, aunque si siete empates. Los datos históricos dejan al Valencia CF como favorito, pero en la actualidad ambos equipos pueden tener argumentos para considerarse candidatos a los tres puntos.