Zasca de Kroos a Vinicius

En los últimos años hay un enemigo común para casi todas las aficiones de LaLiga. Se trata de Vinicius Jr, claro. El delantero del Real Madrid suele ser objeto de burlas tanto por su pésimo comportamiento como por su físico.

La enorme cantidad de faltas de respeto que realiza en casi todos los partidos contra jugadores o seguidores rivales le hizo ser triste protagonista incluso cuando destacaba con su juego. El vestuario madridista también se resentía, ya que debía lidiar con el enfado de rivales e interceder para evitar males mayores. No era raro ver cómo compañeros salían del banquillo o acudían rápido de otras partes del campo para separarle mientras se encaraba con un rival e incluso le tapaban la boca para evitar que se escucharan sus insultos y faltas de respeto a los colegiados. Es su tónica. Era un secreto a voces que en el vestuario había desconcento con Vinicius. La llegada de Mbappé, además, enfadó al jugador al verse ensombrecido por el galo tanto deportiva como mediáticamente. La mayoría de sus aficionados, incluso, pedían a Florentino que le vendiera. Y eso que siempre ha sido uno de los niños mimados tanto de los árbitros como del propio Comité.

Vinicius Junior enfadado al ser sustituido / EFE

Ahora ha sido Toni Kroos el que ha hablado. Era uno de los más descontentos con el comportamiento del brasileño cuando eran compañeros y no había más que verle. "En ese momento le llegué a decir muchas veces que ya estaba bien, porque uno tiene la sensación de que, por su manera de actuar, el equipo acaba perjudicado. Se puede entender que llegue a molestar, ya sea a un rival, a un árbitro o al público", ha dicho en una entrevista al diario alemán Bild.

"Eres tan bueno que no necesitas todo eso"

"Como equipo tienes la impresión de que todo se vuelve en contra del grupo por lo que ocurre a su alrededor. He intentado muchas veces tranquilizarle en el campo, sobre todo para que no se saliera de su propia dinámica, porque a veces ocurría. Yo siempre le decía: 'Eres tan bueno que no necesitas todo eso'", dijo en tono sereno, consciente de que nunca le hizo caso.