Valencia CF-Levante UD: Derbi por la supervivencia

Valencia CF-Levante UD. La fiesta del fútbol valenciano regresa a la ciudad tres años después con más igualdad y urgencias que nunca. El viejo Mestalla será el escenario esta noche del reencuentro entre el conjunto valencianista y el granota en un partido oficial. Y es que para encontrar el último cara a cara de los dos clubes vecinos hay que remontarse al empate a un gol del pasado 30 de abril de 2022 en el feudo blanquinegro. Todo ha cambiado desde entonces. El Levante ha vuelto a recuperar la categoría después de su tortuoso periplo por segunda división y el Valencia ha prolongado su declive convertido en un equipo mediocre víctima de la gestión autodestructiva de Peter Lim. El resultado es este derbi de València por todo lo bajo con los de Julián Calero en puestos de descenso y los de Carlos Corberán marcando la permanencia. El objetivo de unos y otros es común: huir de la zona roja.

Quien más tiene que perder es el Valencia porque juega como local en su estadio, porque en teoría tiene mejor plantilla y porque no puede permitirse un tropiezo delante de su afición después de siete jornadas consecutivas sin conocer la victoria. Cuatro derrotas y tres empates después, la situación es límite. Los de Corberán tratarán de aferrarse a as buenas sensaciones del empate contra el Betis y encontrar el ansiado punto de inflexión a la temporada. Cualquier otra cosa que no sea ganar en Mestalla dos meses después será sinónimo de crisis.

Más margen tiene el Levante, antepenúltimo en la clasificación con solo un punto menos que el Valencia. Los de Calero afrontan el derbi sin miedo, avalados por una buena dinámica lejos del Ciutat y por las señas de identidad reconocibles de su entrenador. Los granotas, con menos que perder que el Valencia, llegan a Mestalla con la firme convicción de salir de los puestos de descenso y aprovechar una oportunidad histórica. Las estadísticas están para romperse: nunca el Levante ganó en Mestalla en sus 16 enfrentamientos en liga.

Corberán apostará por la continuidad en el once titular que consiguió un valioso punto contra el Betis antes del parón. El equipo encontró un camino y la consigna es no salirse. El técnico medita repetir la alineación que tan buenas sensaciones dejó frente a los verdiblancos con las dos únicas dudas de Diego López por Luis Rioja y Lucas Beltrán por Hudo Duro. Dimitri Foulquier y Filip Ugrinic regresan a la lista, pero los dos partirán desde el banquillo. Mouctar Diakhaby y Largie Ramazani son bajas seguras por lesión.

Tampoco se esperan muchos cambios de Calero respecto a su once tipo. El técnico atrasó el entrenamiento del jueves para preparar el derbi con sus internacionales Kervin Arriaga y Mathew Ryan. Los dos llegaron a tiempo 'in extremis' de los compromisos con sus selecciones. El australiano es fijo bajo palos y el hondureño será titular si su estado físico se lo permite. Oriol Rey es la alternativa en el centro del campo. Además, Calero recupera al lesionado Iván Romero y al sancionado Unai Vencedor y pierde a los lesionados Pablo Martínez y Carlos Espí.

Cartel de 'No hay billetes'

Nadie se lo quiere perder en el verde. Tampoco en las gradas. Mestalla ha colgado el cartel de entradas agotadas y espera la mejor entrada de la temporada superando el récord de asistencia contra el Betis. Jugar en viernes no será impedimento. La afición del Levante también tendrá voz en el estadio con medio millar de aficionados granotas. Las 508 entradas que tenía el club a su disposición volaron la semana pasada en cuestión de minutos. Siempre hay ganas de derbi.

Solidaridad por bandera

El colegiado Alejandro Muñiz Ruiz, del Comité gallego, será el encargado de dirigir el partido. En los prolegómenos, los jugadores del Valencia y del Levante saltarán al campo con niños afectados por la Dana y con niños con discapacidad intelectual La Fundació VCF ha escogido a once niños pertenecientes al programa Escoles Blanquinegres que se vieron afectados por las trágicas inundaciones del 29 de octubre de 2024, mientras que la Fundación Levante UD dará la oportunidad a once niños con discapacidad intelectual.