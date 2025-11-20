Ya se conocen los partidos de repesca europea para el Mundial 2026

Todavía queda una bala. Italia-Irlanda del Norte, Polonia-Albania y Turquía-Rumanía son los emparejamientos más destacados de la primera eliminatoria a partido único de la repesca europea para obtener los cuatro billetes para el Mundial de 2026.

El sorteo celebrado este jueves en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza) fijó también las otras eliminatorias de los doce equipos europeos participantes: Ucrania-Suecia, Eslovaquia-Kosovo, República Checa-Irlanda, Dinamarca-Macedonia del Norte y Gales-Bosnia.

Los ocho ganadores de la primera eliminatoria se enfrentarán en cuatro finales, también a encuentro único, para dirimir los cuatro billetes para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Gattuso, junto a Buffon / DAZN

Fechas de los partidos europeos por los cuatro pases para el Mundial 2026

La primera ronda de la repesca se jugará del 26 de marzo del próximo año y las cuatro finales tendrán lugar cinco días después, el día 31. ¿Ganarán los favoritos? La Italia de Gattuso no puede permitirse una eliminación previa y otros como Polonia, Turquía o Dinamarca verían como fracaso no superar por lo menos esta fase organizada por la FIFA.

Premio a los mejor 'ranqueados'

El ranking FIFA también determinará las Finales en la repesca internacional que afectan al resto de continentes. Los dos mejor clasificados accederán directos a la final. Los otros cuatro se las verán en semifinales. Se confeccionarán dos cuadros, y de cada uno saldrá un ganador rumbo a la Copa del mundo. República Democrática del Congo e Irak esperarán rival en la final. Son los cabeza de serie y están a un solo partido del Mundial. Bolivia, Nueva Caledonia, Jamaica y Surinam comenzarán su participación en semifinales.

Estas eliminatorias se jugarán en las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey los días 23 y 31 de marzo, también a partido único.