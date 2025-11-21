La UEFA ordena la retirada de vídeos de celebraciones de Escocia de redes sociales

La UEFA ha ordenado la retirada de varios vídeos publicados en la red social 'X' por aficionados escoceses celebrando la histórica clasificación de su selección para el Mundial de 2026, por vulnerar los derechos de autor al verse imágenes del partido.

La Asociación de Aficionados del Fútbol Escocés (SFSA, por sus siglas en inglés), cuya cuenta en 'X' fue bloqueada temporalmente, recibió correos del organismo europeo señalando que había compartido imágenes del partido Escocia-Dinamarca emitidas por televisión sin permiso

"Cuesta creer que la UEFA exija a 'X' que elimine vídeos de aficionados celebrando en bares de Glasgow, Stirling o Dundee una noche gloriosa para la nación", afirmó. "Parece una decisión tomada por gente que no entiende el fútbol", expresó Paul Goodwin, su cofundador.

En los vídeos, publicados tras la victoria por 4-2 del martes y que significó la primera clasificación de Escocia para un Mundial desde 1998, se veía a aficionados celebrando en 'pubs' y bares de distintas ciudades del país.

Incluso vídeos de aficionados en los bares

Uno de los vídeos retirados mostraba un bar lleno en Inverurie (Escocia) estallando en júbilo tras el espectacular gol de Kenny McLean desde el centro del campo. Goodwin defendió que los clips, de una duración media de 40 segundos, no constituían retransmisiones ilegales. "Sí, el partido aparecía de fondo, pero eran vídeos de aficionados viendo legalmente el encuentro en la BBC. No estábamos emitiendo el partido a una audiencia global", señaló.

La UEFA aplica habitualmente estrictas normas y restringe la difusión no autorizada de imágenes de sus competiciones, ya que según su reglamento, el organismo es "propietario exclusivo de todos los derechos de propiedad intelectual", presentes y futuros, sobre cualquier material audiovisual de sus partidos.