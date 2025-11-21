Edna Imade, el nuevo cromo de Sonia Bermúdez

Sonia Bermúdez tiene un nuevo cromo para su colección. Ese es el de Edna Imade. La mejor jugadora del mes de octubre —sumó cinco goles en tres partidos— es la principal novedad en la segunda lista de la seleccionadora vallecana. La mayoría de las jugadoras repiten, salvo dos: Lucía Corrales, que en su lugar entra Leila Ouahabi; y Salma Paralluelo, que ya tuvo que abandonar la anterior concentración por una lesión en el ligamento lateral interno de la pierna izquierda. El puesto de la maña en la punta de ataque será ocupado por la delantera de la Real Sociedad, que ha recibido la llamada de la selección española por primera vez. Con ellas son 25 las futbolistas que buscarán revalidar el título de la UEFA Women's Nations League contra Alemania.

La hoja de ruta de 'La Roja'

El próximo lunes, 24 de noviembre, las jugadoras se concentrarán en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas. Ese mismo día, se celebrará el último entrenamiento a puertas abiertas del año. Será el momento idóneo para despedir a las nuestras antes de la gran cita. "Sé que hace frío, pero el calor de la gente nos ayuda", aseguró Sonia Bermúdez en rueda de prensa. El jueves 27 se desplazarán a tierras alemanas, donde el día siguiente se disputará la ida de la final. Porque sí, el nuevo formato es a doble partido. "Es lo que hay. Por mucho que me gustase otro formato, no lo podría cambiar", expresó la vallecana. Al menos, el partido de vuelta, el martes 2 de diciembre, se juega en casa, en el Metropolitano.

"Alemania es un equipo fuerte que tienen grandes futbolistas. Va a ser un partido muy duro que se va a decidir por pequeños detalles. Son muy competitivas, tienen una mentalidad de admirar. Pueden ir ganando 3-0 que no bajan los brazos. No se conforman", elogió la seleccionadora de España.

Edna Imade, la gran novedad

Se acabaron los problemas burocráticos. Edna Imade ya puede defender la camiseta de la selección española. En la primera lista de Sonia Bermúdez la delantera de la Real Sociedad fue una de las grandes ausencias. La decisión de prescindir de la atacante txuri-urdin no fue ni técnica ni por molestias físicas, sino que vino motivada por la lenta burocracia. Imade nació en Marruecos, donde su madre hizo una parada en su huída de Nigeria por la guerra, pocos meses después se asentó —y crió— en el sur de España, pero, tras toda una vida en el país, todavía no tenía la nacionalidad española. Hasta ahora.

Al tener ascendencia nigeriana, la jugadora de la Real había recibido anteriormente la llamada de las Águilas Negras. Aunque no para jugar, sino para hacerle saber que su nombre estaba entre las posibles futuribles. Sin embargo, Imade lo tuvo claro: “Siendo realista, yo soy española, me siento española. La educación y la cultura que he vivido desde pequeña ha sido la de aquí”, añadió.

Fiamma, la única representante de la Comunitat

La exjugadora de Levante UD y Valencia CF está con la flechita hacia arriba. Viene de marcar y regalar una asistencia frente al Twente FC, en la que ha sido la primera victoria del Atleti en su regreso a la Champions. Con esta diana, la de Denia está a un solo gol de igualar a Ludmila como máxima goleadora rojiblanca en la competición europea (5). Pero no solo se queda ahí: también es la pichichi del equipo en liga, con seis goles. Su talento es innegable y su rendimiento habla por sí solo. No es de extrañar, entonces, que Sonia Bermúdez haya decidido llamar de nuevo a su puerta. Fiamma ya sabe lo que es ganar la Nations League. Lo hizo en la anterior —y primera— edición, aunque no tuvo minutos. Tampoco jugó las semifinales contra Suecia... Pero quizás frente a Alemania suene la flauta. Méritos ha demostrado de sobra.

"Fiamma es una jugadora que conozco bien, de las categorías inferiores. Tiene un gran potencial y es joven. Además, a nivel defensivo ha mejorado muchísimo. Nosotros exigimos mucho trabajo a las mediocentros y ella crece día tras día. De hecho, ayer marcó un gol, que no es algo que les demandemos tanto a las mediocentros, pero que es importante. Sabe el rol que tiene, viene a sumar... estamos encantados de tenerle tanto a ella como a Edna".

Fiamma Benítez con el trofeo de la Nations League 2024 / Fiamma Benítez

Las 25 jugadoras citadas