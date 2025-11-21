SUPERencuesta derbi: ¿Quién es mejor, Pelelu o Kervin Arriaga?

El derbi puede estar en el centro del campo. Muchas de las opciones del Valencia y del Levante pasan por el protagonismo que tengan sus mediocentros defensivos: Pepelu y Kervin Arriga. Se trata de dos futbolistas fundamentales para Carlos Corberán y Julían Calero. El valencianista es fijo en el once escoltando a Javi Guerra y André Almeida. El granota aterrizó este jueves en Manises y, sin casi tiempo de recuperación, también puede saltar de inicio. Ahora mismo son intocables. La pregunta es... ¿Quién es mejor? ¿Quién jugaría en el hipotético once ideal del derbi? La redacción de SUPER opina.

Kervin

Arriaga, de 27 años y con contrato en el Ciutat hasta junio de 2028, se ha convertido en un jugador fundamental para su entrenador, Julián Calero, quien, según desveló, ya había recomendado su fichaje al Levante antes de que el americano aterrizara en el Real Zaragoza en enero de 2025 cedido desde el Partizán. El centrocampista, un '6' de manual, ha demostrado en apenas unos meses una gran capacidad física, buen toque de balón y una jerarquía en el campo inusual para haber debutado en Primera División esta temporada.

Pepelu

Igual de importante se ha convertido Pepelu para Corberán. El centrocampista del Valencia empezó la temporada por detrás de Baptiste Santamaria, pero con el paso de las jornadas se ha adueñado del centro del campo blanquinegro acercándose a su mejor versión del Valencia de Baraja. Es el tercer capitán de la plantilla y está llamado a ser uno de los pilares para que el Valencia escape de la crisis de resultados (siete jornadas sin ganar) por la que atraviesa.