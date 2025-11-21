SUPERencuesta Valencia-Levante: ¿Cuál es el once ideal del Derbi?

¿Cuál sería el once ideal del Derbi? La redacción de SUPER opina horas antes del Valencia-Levante que tendrá lugar este viernes en Mestalla (21:00). ¿Julen o Ryan? ¿Quiénes son los mejores centrales? ¿Y en el centro del campo? Arriba son intocables para valencianistas y levantinistas Danjuma, Carlos Álvarez y Etta Eyong.

El once del Valencia

Corberán apostará por la continuidad en el once titular que consiguió un valioso punto contra el Betis antes del parón. El equipo encontró un camino y la consigna es no salirse. El técnico medita repetir la alineación que tan buenas sensaciones dejó frente a los verdiblancos con las dos únicas dudas de Diego López por Luis Rioja y Lucas Beltrán por Hudo Duro. Dimitri Foulquier y Filip Ugrinic regresan a la lista, pero los dos partirán desde el banquillo. Mouctar Diakhaby y Largie Ramazani son bajas seguras por lesión. También se ha caído de la lista a última hora Eray Cömert.

El once del Levante

Tampoco se esperan muchos cambios de Calero respecto a su once tipo. El técnico atrasó el entrenamiento del jueves para preparar el derbi con sus internacionales Kervin Arriaga y Mathew Ryan. Los dos llegaron a tiempo 'in extremis', aunque la decisión es del entrenador. El australiano arrastra un proceso vírico y el hondureño será titular si su estado físico se lo permite. Oriol Rey es la alternativa en el centro del campo. Además, Calero recupera al lesionado Iván Romero y al sancionado Unai Vencedor y pierde a los lesionados Pablo Martínez y Carlos Espí.