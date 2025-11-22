El 'drama' de Neymar y el Santos: enfrentamientos con la afición y más de 150 millones de deuda

La carrera deportiva de Neymar va 'cuesta abajo y sin frenos' desde hace muchos años. Los destellos y regates que iluminaron el fútbol en la pasada década comenzaron a apagarse mucho antes de lo esperado y, tras varias malas decisiones, el decepcionante final de su carrera cada vez está más cerca. Además, el club en el que desarrolló sus primeros años como profesional, el Santos, también pasa por sus peores años, tanto deportiva como económicamente.

Su paso por Arabia Saudí fue para olvidar, pues tan solo disputó siete partidos en una temporada y media con el Al-Hilal, club que desembolsó 90 millones de euros para hacerse con su pase. Además, su regreso a Brasil no ha sido mucho mejor, ya que el fichaje estuvo rodeado de polémica desde el primer momento. Los enfrentamientos con la prensa y la afición, sumados a las tensiones internas con algunos compañeros de equipo y la directiva del club brasileño han 'embarrado' lo que prometía ser uno de los grandes traspasos del año.

El grave problema del Santos

Deportivamente, el equipo paulista se encuentra en una situación preocupante, pues, a falta de cuatro jornadas para finalizar la temporada en el Brasileirao, el Santos se encuentra a un solo punto de la zona de descenso. No obstante, la principal problemática del club se encuentra lejos del terreno de juego. El Santos acumula una deuda de más de 150 millones de euros netos y un nuevo descenso, como ya sucedió en 2023, acentuaría todavía más el problema en la economía del club.

Neymar lesionado con Brasil / EFE

Interés de Chelsea, Arabia y Qatar

Para hacer frente a las deudas, el Santos ya se encuentra estudiando algunas alternativas. La 'solución' podría conllevar una médida drástica en la organización del club, pues significaría convertir el Santos en una Sociedad Anónima y vender hasta el 90% del capital de la nueva estructura a un inversor privado. Sin estar a la venta oficialmente, ya es un movimiento que se está estudiando internacionalmente, con el Chelsea (a través de BlueCo), Qatar y Arabia Saudí interesados en su compra.