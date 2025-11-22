Érika González: "Si tengo que ayudar al equipo desde la defensa, lo haré"
A sus 21 años, la asturiana es una de las veteranas de este Levante. En sus cinco temporadas como granota, ha pasado de competir por entrar en Champions a pelear por la salvación.
Cumplidas once jornadas, con dos puntos de 33 posibles, la permanencia se antoja complicada, pero Érika confía en la remontada.
Érika González es una líder en este Levante UD. Quizás, pecando de humildad, considera demasiado grande la palabra “líder”. Pero refleja fielmente lo que significa su figura dentro del vestuario. Ya son cinco temporadas defendiendo los colores del levantinismo y, a sus 21 años, se ha convertido en una de las veteranas. Con el conjunto granota ha vivido la gloria —jugar la fase previa de la Champions League en 2023 y la final de la Supercopa en 2024—, pero también el infierno: pelear por la salvación. Dos polos totalmente opuestos que suponen un cambio difícil de dirigir. Un cambio que exige cierto grado de madurez que, si no se tiene, se aprende a la fuerza. Así es como ha crecido la ‘10’ granota.
Pregunta: Estás viviendo tu quinta temporada con el Levante. ¿Qué ha cambiado de aquella Érika que llegó con 16 añitos, casi 17, respecto a la Érika de ahora?
Respuesta: Han cambiado tantas cosas que tengo más claro lo que no ha cambiado: que es que sigo viviendo por y para esto y que este sigue siendo mi sueño, lo que he querido hacer siempre. Lo que sí que ha cambiado ha sido la madurez en afrontar los retos. De vivir situaciones tan distintas en pocos años en Primera. Cuando llegué fue una temporada de adaptación. Pero las dos siguientes fueron de competir a nivel muy alto. Competíamos por entrar en Champions y, de manera radical, empezamos a competir por no descender. Eso creo que es lo que más me ha hecho aprender. Para mí el año pasado fue duro gestionar esa situación. Y creo que este año, personalmente, estoy siendo capaz de llevarlo mejor. Con más madurez, criterio y tranquilidad.
P: La temporada pasada ya fue difícil, pero por estas fechas ya lleváis dos victorias. ¿Por qué le está costando tanto al Levante ganar?
R: No sabría dar un porqué a ciencia cierta. Es una de las cosas que más nos conmueve a nosotras en el vestuario: el no tener un porqué real o cien por cien científico. Evidentemente, hay muchas cosas que mejorar y, cada día, hacemos por mejorar los errores y creo que lo estamos consiguiendo. Debemos tener la cabeza fría y ver las cosas positivas también. Resalta mucho lo negativo, los titulares de que parece que el Levante no remonta, pero nosotras en el vestuario trabajamos por ello. Creemos en la remontada y las cosas no son como empiezan, sino como acaban.
P: ¿Cuándo llegue la primera victoria puede ser ya demasiado tarde?
R: En el fútbol pocas veces es tarde. Si algo bonito que tiene este deporte, es que cada día tienes una nueva oportunidad. Pero si es verdad que tenemos que apretar los dientes ya por el bienestar emocional del equipo. Necesitamos empezar a sumar para poder revertir esto. Como digo, no suele ser demasiado tarde en el fútbol, pero si nos relajamos y creemos que esto lo vamos a sacar porque sí, sí que llegará un momento en el que no nos dé tiempo a sacarlo adelante.
P: Sois la plantilla más joven de la liga esta temporada. ¿Crees que esa juventud y esa falta de experiencia en Primer pesa para sacar los partidos?
R: Claro que pesa. Mucha de la madurez que estoy teniendo es por los minutos. Creo que con la juventud que hay en el equipo se puede pecar de ingenuas. Una persona o un equipo más veterano sabría gestionarlo sin tantas complicaciones como nos pasa a nosotras. Creo que estar en esta situación y siendo tan jóvenes, que muchas no han tenido experiencia en Primera, nos está perjudicando, pero también creo que eso mismo nos está sirviendo a todas para que ese aprendizaje sea más rápido.
P: La cantera ha tenido que dar un paso al frente y tú, ahora, eres una de las más veteranas. ¿Algún consejo que les hayas dado para afrontar esta situación?
R: Decir que yo tenga que dar consejos me suena grande. Soy una niña, me queda tanto por aprender. Sí que he tenido la suerte de aprender de grandes jugadoras y entrenadores. Desde que he llegado al Levante he sido una esponja, entonces he podido compartir algunos consejos con las canteranas. Intento ayudarlas todo lo que puedo y, también, aprender de ellas. Pero en esta situación, uno de los consejos que les daría es algo que tengo tatuado. Es una frase que me dijo siempre mi padre: que ‘tenga la cabeza fría y el corazón caliente’. Porque esto se va a sacar con corazón, con morir por el escudo y por lo que queremos… y también se va a sacar si hacemos las cosas desde la calma. Si sumamos estas dos cosas, la situación la vamos a revertir. Y es un consejo que me quiero aplicar y que quiero que se apliquen, porque es algo que nos puede llevar a dar pasos hacia adelante muy grandes.
P: Por el banquillo han pasado tres entrenadores en cuatro meses. ¿Cómo afecta eso al equipo?
R: Afecta a nivel de juventud, cuanto más experiencia tienes más rápido te adaptas a las cosas. Creo que una de las peores situaciones de tanto cambio es el tener que adaptarse tan rápido a algo. Porque, además, no tenemos margen de tiempo, no hay tiempo para frenar ni para dudas. Así que cuando llega el nuevo entrenador, cuando la situación cambia, debemos adaptarnos lo máximo posible. Son ideas nuevas, metodologías nuevas pero lo bueno es que el objetivo de todos los que han pasado por aquí es mantener la categoría, al igual que nosotras. Eso es lo que nos une y nos da fuerza para que la adaptación sea más rápida y el camino sea más fácil de seguir.
P: ¿Qué crees que pasó con Emily Lima? ¿Por qué no funcionó?
R: Como tantos entrenadores que no encajan en un vestuario o que el vestuario no encaja con ellos. Es una gran entrenadora. En el poco tiempo que estuvo, he aprendido cosas de ella. El fútbol es un deporte donde tienen que encajar muchas piezas… somos un vestuario muy joven y, quizás, se necesita mucha mano para encajar con nosotras por ese mismo motivo. Al final, ella también venía de otra metodología de trabajo, de otros países distintos a como se trabaja en España. Había mucha adaptación por ambas partes y no llegamos a esa unión de poder encajar al cien por cien para poder sacar puntos. Quizás en un tiempo hubiese ido a mejor, pero el fútbol es ya. Los resultados se necesitan y no estaban llegando. El cambio era necesario.
P: Con ella te veíamos sobre todo como mediocentro. ¿Te sientes cómoda en esa posición o prefieres estar más arriba?
R: Donde mejor me siento y donde más segura estoy es de mediapunta. Me gusta jugar liberada, moverme a mi antojo. Evidentemente, siempre siguiendo las pautas que dé el entrenador y ciñéndome al plan de partido que se haga, pero a la hora de crear y jugar me gusta ser esa mediapunta que juega libre, que molesta a la defensa, porque no sabe si tiene que saltar o no. Aunque me adapto a donde me pongan. He jugado en muchas posiciones: más retrasada, casi mediocentro; mediapunta; de delantera pura; de extremo… Al final lo importante es poder ayudar al equipo desde la posición que sea. Cada una tiene su posición preferida y si tengo que elegir, la mía es de mediapunta. Pero yo solo quiero ayudar al equipo. Si tiene que ser desde la defensa, lo haré.
P: Contra el Badalona casi se consiguió la primera victoria, ¿os fuisteis con la sensación de haber ganado un punto o de haber perdido dos muy valiosos?
R: Perdimos esos dos puntitos por la juventud de la que hablábamos. Quizás un equipo más experimentado no hubiese perdido esos puntos en los últimos minutos. Cuando acabó el partido, la sensación es de rabia total, de haber perdido dos puntos, de caras desanimadas. En cuanto me cambiaron, fui a chocar las manos a las compañeras y las vi a todas tristes. Entonces, intenté hacer ese cambio de chip de: ‘oye chicas, hace mucho que no puntuamos’. Cuando estábamos en el autobús, más tranquilas, valoramos más haber sacado ese punto. Pero sí es verdad que te quedas con mal sabor de boca, porque te ves tan lejos de ganar, lo tienes casi conseguido y te lo quitan en los últimos minutos… Nos dio mucha rabia e impotencia, pero también supimos valorarlo, porque también es importante saber valorar, en la situación en la que estamos, los pequeños pasos hacia adelante.
P: ¿Cómo viviste el penalti que se pitó por mano de Pujadas? ¿Sabías que estabas en fuera de juego?
R: Yo lo sabía, pero las árbitras, al igual que nosotras, también se equivocan. Somos humanos. No tienen todas las cámaras posibles para ver las mejores situaciones y eso no les beneficia. Por razones X, ese penalti se pita. Pero no porque yo lo pidiese, porque sabía que estaba en fuera de juego, lo pidieron desde el banquillo y salió así. Igual que creo que ese no se debería haber pitado porque vengo de fuera de juego, el penalti de Carol que se revisa después en directo es claro y viéndolo en vídeo, todavía más. Pero se equivocan en la decisión que toman, no pasa nada. Lo que tienes que hacer es revertir la situación si es tu contra y aprovecharla si es en tu favor. Porque unos días fallan para ti y en otros aciertan.
P: En la revisión de esa acción el juego estuvo parado nueve minutos, contra el Costa Adeje Tenerife se fueron otros 16 minutos en revisiones. ¿Cómo afectan estas interrupciones cuando hay tanto en juego?
R: Nos fastidia bastante, la verdad. Es una forma de interrumpir el juego y eso al futbolista ni le gusta ni le beneficia. Nos quedamos frías, se para lo que queremos, que es la competición. Creo que todas las futbolistas comparten conmigo que lo que más nos gusta es el juego rodado, el que no se pare, el que no haya interrupciones… Y esto no nos está beneficiando a la Primera División Femenina en nada. Pero es un pasito hacia adelante. Un avance que, quizás no es lo mejor, pero que tenemos que valorar que lo tengamos, porque hace dos días no era así.
P: ¿Qué tal las primeras semanas con Andrés París?
R: Muy bien. Yo además soy una loca de psicología y él maneja mucho de este tema. Es un entrenador que gusta escuchar y que conectas con él. Creo que es muy importante que en un vestuario tan joven la gente conecte rápido con algo y le guste desde el principio. Nos va a beneficiar a todas, tanto en la parte futbolística como en lo emocional, y nos va a ayudar a sumar los tres puntos más pronto que tarde.
P: Él ha recalcado la importancia de la pedagogía en el fútbol.
R: Nos ha informado un poco de todo y nos ha dado herramientas. Hoy, por ejemplo, nos ha hablado de la gestión del medio, de la inseguridad… Al final, cuando pierdes tantas veces seguidas, pierdes confianza y ves muy lejos algo que, quizás, no lo está tanto. Este fin de semana, seguramente, las apuestas estén claras, pero si el fútbol tiene algo bonito es que son 90 minutos y puede ganar cualquiera. Entonces, lo que vemos tan lejos a lo mejor no lo está tanto. El trabajo está bien hecho, ahora tenemos que intentar gestionar esas inseguridades y esa confianza. Y que el miedo, al igual que en tu día a día, como persona debes tener más prudencia con él, en el deporte no vale tener prudencia con el miedo.
P: ¿Os habéis sentido inseguras jugando?
R: La inseguridad no es en el campo. Emocionalmente, es imposible no perder confianza cuando se llevan tanto partidos perdiendo y sin puntuar. Entonces, no diría que la inseguridad es jugando. Desde el cambio de Emily, se vio como el equipo reaccionaba de otra manera, se nos veía más seguras en el campo. Si es verdad que nos ha costado puntuar mucho, pero competimos de una manera distinta y estamos cada vez más cerca de sumar esos tres puntos. Estoy segura de que saldremos de donde estamos. Lo vamos a hacer. Pero sí es verdad que, emocionalmente, cada una tiene una pizca de inseguridad que tenemos que quitarnos para que en el campo se nos vea confiadas.
P: Este domingo volvéis al Ciutat. La última vez en ese escenario celebraste tu partido número 100 con el Levante. ¿Cómo fue ese día para ti?
R: Muy especial. Aunque ya lo fue el primer partido, el segundo y lo fueron los 98 siguientes. Sabía que dentro de poco me tocaban los 100 partidos, pero no sabía que era en justo ese día en el estadio. Así que fue especial hacerlo en el Ciutat con los granotas. El Levante fue el equipo que me dio la oportunidad de cumplir mi sueño de debutar en Primera División y el que me ayuda a crecer, ya no solo como futbolista, sino también como persona. A tener mentalidad de una deportista de élite que quiere conseguir grandes cosas y que, a día de hoy, su objetivo es salvar la categoría, pero que en un futuro quiere que sus metas sean grandes.
P: Además en aquel partido marcaste gol y ya van tres de tres desde el punto de penalti. ¿Te gusta asumir esa responsabilidad?
R: Me encanta. Cuanto más presión, más contenta estoy. Al final, siempre digo que los penaltis los falla quien los tira. Yo voy muy tranquila a tirar el penalti, si lo fallo, pues, eso: los falla quien los tira. Una vez, en una tanda de penaltis, Gabaldón tuvo miedo de tirarlo y yo le decía: ‘si somos capaces de jugar a la velocidad que jugamos, con todo moviéndose, tomando decisiones… tienes que llegar al punto de penalti respirando y pensando que es un pase a la red’. Entonces, me lo tomo así. Es la forma que a mí me ayuda para estar segura, transmitirle esa seguridad a la portera y que sea ella quien dude de si me lo puede parar.
P: Te hemos visto probar el disparo desde lejos. ¿En ese momento te lo piensas o pruebas suerte?
R: El otro día contra el Dépor, que tengo un larguero, sí que es verdad que no intento ponérsela por encima, sino que no sé que estoy tan lejos. Luego cuando lo vi en el vídeo fue como ‘anda, tres cuartos de campo’. Los chuts anteriores que he tenido, que esta temporada han sido unos cuentos, intento fijarme si la portera está adelantada. Si veo que está corriendo hacia atrás, chutó, porque esos balones son muy complicados para ellas. Estoy teniendo mala suerte, eso sí, porque todos están dando en el larguero, pero estoy segura de que alguno entrará.
P: ¿De todos los partidos que has jugado con el Levante hay alguno que recuerdes con cariño?
R: El debut, por supuesto, es un partido muy especial. Aunque diría el empate en el Johan Cruyff (1-1), con asistencia a Alba Redondo. Creo que ese fue increíble, junto a la victoria del año pasado. Para mí era un grupo muy especial. Jugadoras que quiero y querré muchísimo siempre, que me han ayuda en todo y que me han hecho absorber cosas. Me siento muy privilegiada de haber compartido vestuario con gente tan top y con personas tan buenas. Creo que para mí fue especial por eso, por con quién lo compartí y por cómo fue ese partido. Además, rompimos una racha que tenía el Barça, que llevaba desde 2019 sin perder puntos en ese estadio.
P: Hablando de rachas, la temporada pasada ganasteis a un Barça que no perdía en liga desde mayo de 2023.
R: Esa fue… (risas). Nos deben tener ganas, porque llevamos dos temporadas siendo bastante competitivas, sobre todo, en su casa. El Barça es el grande ahora mismo, el ejemplo a seguir. Sería mentir si no te dijese que a todas nos gustaría tener la posibilidad de competirles de tú a tú. En un partido de 90 minutos, como dije antes, todo puede ser, pero tenemos que trabajar mucho todos los equipos de Primera para que no solo sea un partido aleatorio el que se le compita al Barça, sino que sea todos los fines de semana.
P: Ellas vendrán más cansadas por el partido de Champions. ¿Os veis más capaces de volver a plantarles cara?
R: Ya veremos si llegan cansadas, porque están muy preparadas. Este año tienen una plantilla más corta y eso les puede perjudicar un poco, pero están muy preparadas físicamente. El partido va a ser igual de competido como si no hubiesen jugado el partido de Champions. Sí que tenemos esa piedra a nuestro favor, pero ellas van a llegar a querer morir, como hacen en todos los partidos, y nosotras tenemos que ir a por lo mismo, porque no queremos que el Barça nos pase por encima. Queremos ganar en casa y por qué no soñar con empezar a sumar los tres puntos contra el Barça.
P: Qué bonito sería regalarle esa victoria a la afición...
R: Sería muy bonito, la verdad. Pero también, siendo un poco egoísta en ese sentido, regalárnoslo a nosotras, porque creo que nos lo merecemos mucho.
