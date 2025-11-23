Florentino Pérez ataca a Javier Tebas y a LaLiga

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, acusó a su homólogo en LaLiga, Javier Tebas, de "adulterar la Liga" con el intento "fallido" del partido en Miami; criticó duramente al Barcelona por los pagos a Enríquez Negreira durante 17 años y dijo que "no es normal el nivel del arbitraje español".

"No es normal que el fútbol esté gobernado por quien solo busca proteger sus privilegios. No es normal que el presidente de la Liga promueva un partido fuera de España. Es algo que no le parece normal ni a su capitán, Frenkie de Jong. Y tampoco es normal que la Liga apoye que dos equipos, Barcelona y Villarreal, tengan acceso a inyecciones económicas extra por jugar en Miami", afirmó durante la Asamblea Ordinaria que celebra el club este domingo.

En un discurso muy duro, Pérez reprochó "la animadversión" de Tebas hacia el Real Madrid, así como su "comportamiento autocrático" y la comparación que hizo entre el partido que pretendía jugar en Miami entre Villarreal y Barcelona con el de la NFL que acogió hace una semana el estadio Bernabéu.

"El evento de la NFL fue impecable, legal. La comparación es absurda, porque sí cuenta con el respaldo de todos los clubes de la competición. Y no es el caso del partido de Miami. Ni siquiera el apoyo de la UEFA. No es sino otro intento del presidente de la Liga de imponer su voluntad", insistió.

En su larga intervención ante los socios, Pérez recordó que solo el Real Madrid denunció ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) y además de reclamar que se depuren la responsabilidades oportunas, calificó como "un bochorno" el trato que se dio a la protesta de los jugadores al inicio de los partidos.

"Tebas ha multiplicado su sueldo por diez"

"Todos comprobamos la bochornosa censura de LaLiga. No sé qué fue más vergonzosa, si la conexión 30 segundos tardes o escudarse en el 'compromiso por la paz'. ¿Qué paz?", dijo entre aplausos antes de afirmar que tampoco "es normal" el acuerdo con el fondo CVC que hipoteca el futuro de los clubes durante 50 años.

"Al margen de España, CVC solo pudo entrar en Francia y la liga francesa está arruinada. Los perdedores de la operación son todos los clubes. Eso es el llamado proyecto Impulso. Resulta que Tebas ha multiplicado su sueldo por 10, a costa del dinero que tienen sus clubes para poder sobrevivir. Nos toman por tontos. Estos comportamientos no tendrían cabida en ninguna liga de Europa y supondrían el cese del presidente", sostuvo tras señalar que algunos clubes en privado les piden que "sigan alzando la voz".

Florentino Pérez cuestionó la presencia de Tebas como vicepresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y desveló que cuando Rafael Louzán le ofreció ser miembro de la junta le contestó con claridad: "Usted a mí no me conoce. Simplemente. Al margen del conflicto que supone, es incuestionable que estas posiciones deben estar veladas por personas sin sesgos ni fobias".

También denunció que LaLiga destine presupuesto a medios de comunicación, algunos que "nacieron con el objetivo de hacer daño al Real Madrid, como fue el caso de Relevo" y que "lo haga de manera opaca" y negándose a dar información sobre los mismos.

"¿Quién va a olvidar el caso Negreira?" Cuatro presidentes han mantenido pagos millonarios durante 17 años. El Barcelona, por los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, y los arbitrajes en la liga española también fueron objeto de muy duras críticas por parte de Florentino Pérez, que dijo que "no es normal el nivel de arbitraje español" y que "es una vergüenza que FIFA no seleccionara para el reciente Mundial de Clubes a ningún árbitro de campo español".

"El Real Madrid es el único que se ha personado en el caso Negreira. Cuatro presidentes han mantenido pagos millonarios durante 17 años al vicepresidente de los árbitros. Fran Soto ha pedido que se pase página. Y pide que olvidemos el 'caso Negreira'. ¿Quién lo va a olvidar? La realidad es que siguen ahí la mayoría de los árbitros del 'caso Negreira'.

Pérez subrayó que "no es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros, que tenía funciones importantes, más de 8 millones de euros durante al menos 17 años, cualquiera que sea el motivo". "Un período que coincide, casualmente, con los mejores resultados del Barcelona en nuestro país", añadió, a la vez que recordó que el Barça se apartó de las demandas del Real Madrid y el Athletic contra LaLiga por el acuerdo con CVC, "curiosamente por un acuerdo con LaLiga para poder inscribir a jugadores".

"Es una situación que les impide actuar con neutralidad. ¿Cómo es posible que en la previa de la final de Copa, el árbitro del partido, amenazara que los árbitros iban a tomar medidas contra nuestro club? ¿Antes de una final de la Copa del Rey? Debería haber sido apartado y no se tomó ninguna medida al respecto", reclamó.