Sale a la luz la polémica frase que revela el audio del VAR de la roja a Sancet

Partido sin demasiada historia a nivel deportivo en el regreso al Spotify Camp Nou. El FC Barcelona fue muy superior al Athletic Club de principio a fin en su vuelta a casa. Robert Lewandowski adelantó al conjunto blaugrana en los compases iniciales, Ferran Torres se apuntó un doblete y Fermín López dio continuidad a su estado de gracia en una tarde muy emocionante en el Estadi. La fiesta fue completa.

El equipo de Ernesto Valverde mostró una imagen muy pobre, en la línea de lo que llevan de temporada. Nico Williams, pitado por los aficionados del Barça tras rechazar de nuevo al Barça el pasado verano, fue uno de los pocos futbolistas del conjunto vasco que generó algo de peligro e intentó desequilibrar. El Athletic echó de menos la mejor versión de algunos de sus jugadores importantes, como por ejemplo de Oihan Sancet. Si ambos canteranos de Osasuna no sacan las castañas del fuego en el Athletic, todo apunta a que sufrirán más de la cuenta.

El 'lince', de hecho, fue protagonista en lo negativo. En el minuto 52, realizó una patada completamente desproporcionada sobre Fermín que le valió la expulsión. A pesar de estar justo delante de la acción, Sánchez Martínez demostró su bajo nivel arbitral y le enseñó una tarjeta amarilla y necesitó que el VAR le corrigiera para hacer justicia. La Federación Española de Fútbol ha revelado el audio de la conversación del colegiado murciano y Trujillo Suárez.

"José María, te recomiendo una revisión para que analices un potencial juego brusco grave. Cuando estés en la pantalla, me avisas por favor", le dijo Suárez desde la sala VOR. "Vale estoy viendo el punto de contacto. Bien, ahora quiero verla con un plano mayor y en intensidad. Esa es la clave. Voy a sancionar con tarjeta roja y cancelar la amarilla", respondió José María Sánchez Martínez. Hasta aquí, todo normal.

El audio de Sancet

La polémica llega con las protestas de Oihan Sancet durante la revisión. "¡No me jodas, es una patada normal!", exclama el infractor. Surrealista frase tras hacer una falta que podría haber lesionado a Fermín López. Afortunadamente, el futbolista de El Campillo pudo recuperarse y seguir jugando con normalidad, aunque fue sustituido pocos minutos después, en el 64', por Marc Casadó.