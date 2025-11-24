Así ha finalizado la jornada 12 para los equipos valencianos de Segunda Federación

La jornada 12 de Segunda Federación dejó, en líneas generales, sensaciones positivas para los equipos valencianos. En el Grupo 3 de la competición, Valencia Mestalla y Torrent sumaron de tres para tratar de abandonar los puestos de descenso, el Alcoyano venció al colista para mantenerse en la zona media, aunque a un solo punto del playoff, y el Castellón B salió derrotado en el derbi ante el conjunto 'taronja'. Mientras tanto, en el Grupo 5, el Ilicitano logró una meritoria victoria, al igual que el Intercity. Por su parte, el Orihuela salió derrotado en casa del Sanse, un escenario complicado.

Valencia Mestalla 1-0 Atlètic Lleida

Los de Angulo sumaron el pasado sábado una victoria de puro oxígeno en el Antonio Puchades. El encuentro finalizó por 1-0 con un temprano gol de Marc Jurado, que ya acumula seis goles en doce partidos con el filial valencianista. El Mestalla salió con muchos cambios en el once, pero realizó un gran partido en el que dispuso de muchas ocasiones para sentenciar antes el encuentro. Por su parte, el cuadro visitante tuvo un conato de reacción, pero sin demasiado peligro. Tras doce jornadas, el filial de Angulo acumula once puntos y se coloca a tres de la permanencia, terminando con una racha de cuatro semanas sin conocer la victoria.

CD Colonia Moscardó 1-3 CF Intercity

Tras dos derrotas consecutivas, el Intercity había caído algunas posiciones en la tabla clasificatoria, viendo de cerca la zona roja. Sin embargo, el cuadro alicantino puso fin a esa mala racha con una contundente victoria en casa del CD Colonia Moscardó. El equipo se puso 0-3 por delante con goles de Christian (propia portería), Emilio Nsue y Julio Gracia desde el punto de penalti. El tanto de los locales lo anotó Siverio. De esta forma, los visitantes se colocan a dos puntos de los puestos de playoff.

CD Colonia Moscardó - CF Intercity / @CFIntercity / X

UD Sanse 2-1 Orihuela CF

La nota 'negativa' de los equipos valencianos en esta jornada ha sido el Orihuela. El equipo alicantino visitaba un escenario complicado, pues el Sanse ocupa el cuarto lugar con 22 puntos. Sin embargo, los visitantes son séptimos con solo cuatro puntos menos, convirtiendo el duelo vivido en el Nuevo Matapiñonera en un enfrentamiento directo por la zona de promoción de ascenso. Respecto al partido, el Orihuela se adelantó en el minuto 25 con un gol de Rubén Solano, pero sufrió una remontada gracias a los tantos de Marvin (33') y Mario González (76') desde los once metros.

Castellón B 0-2 Torrent CF

Tras seis partidos en Gaetà Huguet, el filial 'orellut' certificó su primera derrota en casa, y lo hizo ante un Torrent con Toni Seligrat como nuevo entrenador. El conjunto 'taronja' aprovechó los dos contraataques de los que dispuso para que Raúl Caballero anotase un gran doblete. Sumando un empate, el Castellón B se habría colocado en los puestos de playoff de ascenso, sin embargo, un sólido Torrent le 'arrebató' los tres puntos para coger oxígeno y no descolgarse de la pelea por la permanencia.

Alcoyano 2-0 Porreres

El cuadro alicantino recibía en El Collao a uno de los últimos clasificados de la liga, y no desaprovechó la ocasión de sumar de tres. De esta forma, los de Fran Alcoy confirman la buena dinámica que atraviesan, pues, de los últimos nueve puntos en juego, el Alcoyano ha sumado siete y ya mira hacia los puestos de promoción de ascenso. Los goleadores del partido fueron Rubén Catalá, con un 'testarazo' tras un gran salto, y Sergio Chinchilla, que marcó gracias a un buen 'latigazo' con la zurda.

Rayo Vallecano B 0-2 Ilicitano

En el duelo de filiales, el Ilicitano dio 'la sorpresa' y se llevó los tres puntos del Virgen de la Torre, cortando la racha de tres partidos sin perder en su feudo. Gracias a los tantos de Choco y Piri, el filial del Elche consigue algo de oxígeno para acercarse a la permanencia y encarar los próximos partidos. A pesar de los tres puntos obtenidos a domicilio, el Ilicitano aún se encuentra a cinco puntos de la salvación automática, marcada precisamente por el filial rayista.