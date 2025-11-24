Así ha finalizado la jornada 12 del grupo VI de Tercera RFEF

Este fin de semana se ha disputado la duodécima jornada del grupo VI de Tercera Federación, una fecha en la que el Castellonense ha demostrado una semana más su buen estado de forma sumando su novena victoria consecutiva. Tampoco ha dado su brazo a torcer el Atlético Saguntino, que no se descuelga de la lucha por la primera plaza tras vencer a domicilio ante el Jove Español. La zona baja de la tabla sigue al rojo vivo, pues son hasta ocho equipos los que se agrupan en uan distancia de apenas tres puntos.

Soneja 1-0 Atzeneta

La decimosegunda fecha de la competición la estrenó el choque entre el CD Soneja y el Atzeneta UE, en el que el equipo local se impuso por la mínima. Era un partido vital para el CD Soneja. Tras la importantísima victoria a domicilio conseguida la jornada pasada ante el Hércules B (1-2) que puso fin a una racha de siete encuentros sin vencer, el equipo de la comarca del Alto Palancia tenía una oportunidad clave para demostrar su cambio de dinámica. Y así fue. El solitario gol de Chus en el 27' le brindó al Soneja su segunda victoria consecutiva y tres puntos claves para salir del descenso.

Jove Español 0-1 Atlético Saguntino

El Ramón Asensi Juan acogió la tarde del sábado un duelo en el que se enfrentaron dos dinámicas opuestas. Por una parte, el equipo local afrontaba este partido en la zona baja de la tabla tras haber sumado una victoria en los últimos siete partidos. La otra cara de la moneda la protagonizaba el equipo visitante, segundo clasificado y con una racha de cinco partidos sin perder.

Pese al empuje de la afición local, el equipo rojillo no pudo con el Atlético Saguntino. Los valencianos se adelantaron en el marcador en los minutos finales de la primera parte con un tanto de Marc Palomero, un gol que valió para que el equipo visitante prolongase su buen estado de forma y sumase una victoria importante a domicilio para no descolgarse de la lucha por el ascenso.

Villarreal C 0-1 Ontinyent

La ciudad deportiva del Villarreal acogía el duelo que ponía fin al sábado en el grupo VI de Tercera RFEF. El equipo groguet recibía al Ontinyent, un rival directo en la lucha por el play-off de ascenso a Segunda RFEF. El partido se decantó a favor de los visitantes. El solitario gol de Jorge Llopis en los primeros compases de partido valió al histórico equipo valenciano para sumar tres puntos clave lejos del Clariano.

De esta manera, el Ontinyent sumó su cuarta victoria en cinco partidos, certificando su buena racha y escalando hasta la sexta posición de la tabla, a solo dos puntos del Villarreal. El equipo de la academia del submarino, pese a la derrota, su segunda de manera consecutiva, no perdió posición con su rival y es quien, en estos momentos, marca el último puesto de la promoción.

Vall de Uxó 1-1 Recambios Colón

El encuentro entre el Vall de Uxó y el Recambios Colón que estrenó los partidos del domingo se saldó con tablas. Un empate insuficiente para ambos. Fueron los locales quienes estrenaron el marcador mediante Alejandro Fuentes cuando apenas se habían cumplido los primeros diez minutos de partido. El 1-0 se mantuvo en el luminoso al finalizar la primera mitad. Fue en los segundos cuarenta y cinco minutos cuando el equipo local perdió el control del choque. Fruto de ello, en el 58', Marco Bonillo devolvió el empate al marcador, que ya no se movió hasta el pitido final.

CD Utiel 1-1 Torellano

El CD Utiel y el Torellano también firmaron las tablas. Pese a que el equipo visitante fue quien estrenó el marcador nada más ocmenzar el encuentro con el tanto de Francisco Caler, el equipo local reaccionó a tiempo y antes de que finalizase la primera mitad, devolvió el empate al marcador de La Celadilla.

De esta manera, los locales han finalizado la jornada en undécima posición con 12 puntos, pero es muy corta la distancia con el Jove Español, decimosexto clasificado con un total de 10 puntos. El Torellano, por su parte, ha dormido en puestos de play-off. El conjunto ilicitano es cuarto con 23 puntos. Afortunadamente para los alicantinos, sus rivales directos tampoco han conseguido sumar de tres esta jornada, por lo que siguen vivos en la lucha por la promoción de ascenso.

Buñol 0-0 Atlético Levante

El tercer empate de la jornada lo protagonizaron el CD Buñol y el Atlético Levante. Dos dinámicas distintas se enfrentaban en el Beltrán Baguena con un mismo objetivo: sumar tres puntos. El filial del Levante UD visitaba al equipo de La Hoya con el fin de no descolgarse de la lucha por el ascenso directo. El equipo local, por su parte, buscaba volver a la senda de la victoria y poner fin a su racha de siete encuentros sin vencer. Lejos de las aspiraciones de ambos, el encuentro finalizó sin goles y, por tanto, ambos sumaron un punto que favorece más al Buñol.

La Nucía 0-2 UD Castellonense

En La Nucía, el Castellonense reafirmó, por si aún quedaba alguna duda, que es un aspirante claro al título del grupo VI de Tercera Federación. El equipo blanquinegro consiguió una victoria de prestigio, su novena de manera consecutiva. El Camilo Cano hizo fuerza para que su equipo compitiese de tú a tú al líder de la categoría, pero los goles de Agustín Murillo nada más comenzar la segunda mitad y de Carlos Siscar para certificar la victoria decantaron el partido a favor de los visitantes.

Crevillente 2-2 Hércules B

El Crevillente Deportivo y el Hércules B firmaron el último reparto de puntos de esta duodécima jornada del sexto grupo de Tercera RFEF. Los locales remaron a contracorriente durante prácticamente todo el encuentro y, con el apoyo de su afición, lograron rescatar un punto en el descuento. Los visitantes se adelantaron en el marcador en los primeros compases del choque gracias al tanto de Hamza. No fue hasta el 76' cuando ampliaron distancias en el marcador. Pero el resultado y el tiempo restante no impidieron que el Crevillente empatase un partido que parecía perdido. Álex Blanco y Tiku devolvieron las tablas al marcador del Enrique Miralles.

Alzira 2-3 Roda

La victoria, y remonatada, del Roda en el estadio Luis Suñer Picó puso la brocha a la jornada. El equipo local se adelantó en el marcador en el tiempo añadido de la primera mitad. Pero en los segundos cuarenta y cinco minutos, el conjunto visitante reaccionó. Marza devolvió el empate al luminoso y, no mucho después, Agudo puso el 1-2 a favor de los castellonenses.

Pero el encuentro no acabó ahí. En el 84', Leo Rodríguez anotó el segundo tanto para los alcireños y, cuando todo apuntaba a que ambos equipos se repartirían los puntos, Agudo se convirtió en el héroe del Roda y firmó el 2-3 definitivo que permitó a su equipo volver a sumar de tres, hito que consiguieron por última vez en el mes de septiembre.