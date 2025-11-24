Así ha finalizado la jornada 13 para los equipos valencianos de Primera Federación
El Hércules vence en casa y toma oxígeno en la clasificación, mientras que Villarreal B y Eldense empatan sus respectivos partidos
En términos generales, la jornada 13 de Primera Federación dejó buenas sensaciones para todos los equipos de la Comunitat Valenciana. Por su parte, el Hércules logró la victoria en el Rico Pérez ante el colista de la competición, el Betis Deportivo, para coger oxígeno y abandonar los puestos de la parte baja de la tabla. Mientras tanto, Villarreal B y Eldense firmaron las tablas en sus respectivos partidos. Los alicantinos sumaron un punto en Cartagonova en un duelo directo por el playoff y los castellonenses, aunque fueron superiories, empataron a cero ante el Nàstic.
Villarreal B 0-0 Gimnàstic de Tarragona
Los de David Albelda sumaron un nuevo punto en liga y para distanciarse a tres de la zona de descenso. No obstante, el empate pudo ser una victoria, pues el filial 'groguet' fue superior a su rival, especialmente durante el primer tiempo. El Villarreal B dispuso de buenas ocasiones para deshacer la igualada, sin embargo, se topó con el buen hacer defensivo del Nàstic de Tarragona. Gaitán fue el mejor por parte de los locales, pero sus intentos de marcar se estrellaron, en primer lugar, contra el palo izquierdo y, posteriormente, contra el larguero.
Hércules 2-0 Betis Deportivo
Beto Company se estrenó en el Rico Pérez con una victoria clave para alejarse de la zona de descenso y lo hizo a costa de un filial verdiblanco que ya acumula siete derrotas durante la temporada. Por su parte, el conjunto alicantino fue muy superior a su rival y selló la victoria con goles de Unai Ropero y Slavy desde los once metros. Jeremy de León fue uno de los jugadores más destacados de los locales, multiplicándose desde la banda derecha.
Cartagena 0-0 Eldense
El Eldense sumó un punto de vital importancia en Cartagonova entre dos equipos que disputan los puestos de promoción de ascenso. El partido arrancó de forma igualada, con ambos equipos midiéndose y repartiéndose la posesión. No obstante, poco a poco el Cartagena empezó a ser superior sobre el terreno de juego, con un gol anulado a Chiki en el minuto 19. Tras el descanso, el 'Efesé' mejoró y, aunque no marcó, obligó a la defensa del Eldense a emplearse a fondo.
