"El Camp Nou está feísimo"

El Camp Nou está recibiendo duras críticas después de las obras por su aspecto tan precido a la versión anterior después de estar más de un año sin poder utilizarse y de la ingente cantidad de dinero invertida por la entidad blaugrana en cambiarle la cara a su feudo.

Después de estar rodeado de multituid de polémicas por los plazos de finalización, las penalizaciones o los problemas que ha acarreado el retraso de las obras -jugar un año en Montjuïc, dejar a los rivales con la incertidumbre de en qué campo jugarían-, en su estreno no hubo piedad por parte de los rivales.

La dureza de los jugadores del Athletic

Los jugadores del Athletic Club fueron los primeros en juzgar desde abajo el nuevo aspecto del estadio barcelonista y su veredicto, tal y como captaron las cámaras de Movistar + en los prolegómenos del encuentro, fue palmario en contra del nuevo estadio.

Primero salió Gorka Guruzeta mirando a su alrededor con una expresión facial complicada de traducir, aunque no parece la de alguien que ve por primera vez Disneyland Paris o las cataratas del Iguazú. Posteriormente enfocan a Álex Berenguer soltando la frase que más incomoda al barcelonismo sobre la reforma de su estadio: "Sí está igual".

El Barça regresa con victoria al Camp Nou 909 días después / SD

La mayor faltada corrió a cargo de Urko Izeta, que ni corto ni perezoso, verbalizó su sentencia: "Me parece feísimo". El Camp Nou no está precisamente convirtiéndose en el epicentro del turismo europeo ni recibiendo los elogios más pomposos del mundo del deporte.