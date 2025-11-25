De la Fuente pide perdón

Los parones FIFA se han terminado en 2025. La selección española ya no volverá a la primera plana hasta marzo de 2026, cuando se celebrará la última ventana internacional antes de la Copa del Mundo del próximo año. Estos primeros meses de temporada las selecciones toman mayor protagonismo por los tres parones casi mensuales que hay. En el último España certificó su clasificación para la cita de 2026 pero también dejó una nueva polémica con Luis de la Fuente.

El seleccionador De la Fuente ha dado una entrevista en el programa La Zona 10 de Fibwi Radio y recogida por el Diario As en la que ha analizado la actualidad de la selección española de cara al Mundial 2026. De la Fuente ha sido cuestionado sobre alguna de las últimas polémicas de las que ha sido protagonista. En concreto sobre ese saludo negado al juez de línea al final el último España - Turquía de clasificación para la cita mundialista.

“No me siento orgulloso. Ni soy así ni tendría que haberlo hecho. Lo correcto habría sido hablar con él”, analiza el seleccionador español “Teníamos diferentes puntos de tensión durante el partido”, añade De la Fuente en esa entrevista radiofónica.

“Pides disculpas públicamente porque se vio en televisión y el primer avergonzado soy yo. Hay que dar una imagen, estar a la altura de las circunstancias y responsabilidad, dar ese ejemplo a las muchas personas que están pendientes de nosotros”, cerró Luis de la Fuente sobre el desencuentro con el juez de línea.

La imagen de De la Fuente con el juez de línea / RTVE

De la Fuente, otra vez en el centro de la polémica

No es la primera que vez que el seleccionador, flamante campeón de Europa, pisa algún charco o la opinión pública le afea algún gesto. Evidentemente a todo el mundo le viene a la cabeza el reciente lío de las lesiones con España y el Barcelona. Una vez que Lamine Yamal, principal foco del problema, parece que las aguas con Hansi Flick han vuelto medianamente a su cauce.

No obstante cada cierto tiempo a De la Fuente se le recuerda ese aplauso en la famosa asamblea de Luis Rubialesen la que proclamó a los cuatro vientos que “no iba a dimitir”. De la Fuente siempre ha mantenido un bloque bajo fuera de los terrenos de juego, pero parece que tiene un don para entrar en polémicas, las busque o no. En este caso, se le debe reconocer, que ha sabido dar marcha atrás y reconocer su error.