Lo que exige Vinicius al Real Madrid para renovar su contrato

La temporada de Vinicius en el Real Madrid está siendo poco más que para un aprobado. Cinco goles y cuatro asistencias en 17 partidos son registros algo pobres para un delantero que pretende aspirar a la lucha final por el Balón de Oro, pero desde luego que están al nivel del curso pasado... y muy lejos de la 23/24.

A sus 25 años, el de Sao Gonçalo tiene contrato hasta 2027, por lo que se acerca el momento de renovar o ser traspasado. Son muchos los equipos que estarían encantados de poder reclutarle, pero pocos los que pueden poner el dinero que pediría Florentino Pérez sobre la mesa. El presunto ofertón árabe fue rechazado por el Real Madrid, pero seguramente ahora estarían muy interesados en que volviera a llegar un emisario cargado de millones.

Tras llegar en 2018, firmó una renovación en 2023 en la que se convirtió en uno de los futbolistas mejor pagados del mundo. Poco después de estampar su firma, empezó a bajar su rendimiento. En la actualidad, Vinicius tiene un salario de 18 millones netos por temporada, aunque pueden alcanzar los 22 gracias a ciertas primas. Pues bien, según The Athletic, Vinícius está dispuesto a renovar su contrato, pero siempre bajo una serie de condiciones... y no sólo económicas.

Florentino Pérez tiene un problema

El delantero brasileño, además de bajar su rendimiento en el último año y medio, también ha perdido protagonismo desde la llegada de Mbappé. Su mal carácter y falta de compañerismo ha sido una constante desde su llegada, pero ha ido a más este curso. Una de las últimas, recordemos, el desplante a Xabi Alonso tras una sustitución. Pues bien, precisamente una de las exigencias del jugador pasan por la destitución del entrenador vasco.

Xabi Alonso da órdenes a sus jugadores en el partido entre el Rayo Vallecano y Real Madrid / Europa Press

La otra condición es aumentar su salario drásticamente. Da igual que su rendimiento baje, él quiere una cuantiosa subida salarial. El Real Madrid le ofreció una subida de dos millones netos más, pero sus representantes se lanzaron a la piscina solicitando 30 millones de euros. El presidente del Real Madrid deberá decidir ahora si le busca una salida lo antes posible y con ello ingresar una importante cantidad de dinero que reinvertir en un delantero de más garantías o bien esperar unos meses a ver si termina renovando o se marcha gratis en verano de 2027.