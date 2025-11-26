Fábio Silva medita volver a España

Fábio Silva quiere volver a España. Los primeros meses del futbolista portugués en Dortmund no están yendo tal y como se esperaba. El ex de la UD Las Palmas no ha gozado de muchos minutos en la plantilla dirigida por Niko Kovac. Silva quiere estar en el Mundial que se celebra el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que estaría buscando una salida de la ciudad alemana en la próxima ventana de fichajes, y regresar a España sería uno de los escenarios que el jugador de 23 años está meditando.

Fábio Silva aterrizó en Alemania en las últimas horas del mercado de fichajes del pasado verano. El Borussia Dortmund ganó la batalla en la que también participaron otros equipos germanos como el RB Lepizig, el Bayer Leverkusen o el Wolfsburgo. El equipo del Signal Iduna Park abonó una cantidad cercana a los 27 millones de euros al Wolverhampton Wanderers.

Tras su gran campaña como cedido en la UD Las Palmas, en la que se consagró como máximo goleador del equipo 'pío-pío' con 10 goles, entre la afición amarilla y negra había grandes expectativas por su fichaje, pero hasta el momento, su escasa participación ha estado lejos de cumplir con estas: Silva apenas ha superado los 130 minutos entre todas las competiciones y no ha partido de inicio en ninguna de sus diez actuaciones con conjunto alemán. Sería precisamente este el motivo por el que el atacante luso estaría meditando una salida.

Varios equipos de LaLiga le siguen la pista

A día de hoy, España sería una de las opciones que estaría meditando el joven fubolista portugués. Fábio Silva conoce la competición, pues fue una de las grandes sensaciones de la temporada pasada, y vería con buenos ojos su regreso a la máxima categoría del fútbol español, tal y como ha dado a conocer Carrusel Deportivo en las últimas horas.

Son varios los equipos que siguen de cerca al futbolista luso y estarían atentos a su situación en Dortmund. Entre ellos está el Valencia CF, que ya mostró interés por el futbolista años atrás, cuando este se coronó como campeón de la UEFA Youth League con el equipo sub-19 del Porto con tan solo 17 años. Aquella temporada, el ariete superó la treintena de goles, un total de 33, en apenas 40 partidos, convirtiéndose así en una de las joyas de la cantera de los 'dragones'.

Sevilla y Espanyol también habrían mostrado interés por Silva. Por el momento, se desconoce si ha habido contacto entre los clubes interesados y el futbolista. Si esta operación saliese adelante, todo apunta a que será en calidad de cesión, ya que el futbolista de 23 años está tasado en una cantidad aproximada a los 28 millones de euros según Transfermarkt, una cifra que los clubes mencionados tendrían dificultades difícilmente alcanzarían.