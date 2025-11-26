El nuevo ridículo de la RFEF que vuelve a beneficiar al Real Madrid

A pesar del 'lloriqueo' constante, el fútbol español está repleto de historias de agravio comparativo a favor al Real Madrid. Jugadas que se arbitran de manera distinta en ambas áreas, distinta vara de medir a la hora de aplicar sanciones, cacerías mediáticas a otros clubes cuando el conjunto blanco no les gana... Y así durante décadas.

Esta semana una nueva decisión de la RFEF ha mostrado bien a las claras la diferencia a la hora de sancionar a un jugador madridista con respecto a si el infractor viste otra camiseta. Este fin de semana Oihan Sancet fue expulsado después de una dura patada a Fermín contra el FC Barcelona... y la decisión del Comité ha sido la de imponerle dos partidos de sanción.

Los jugadores de Athletic y Barça, tras el entradón de Sancet a Fermín / EFE

La entrada de Mbappé, más dura y menos sanción

Hasta aquí todo correcto. Pero... ¿Y si un futbolista del Real Madrid hace la misma falta? ¿Y si es una falta mucho más dura? Pues Kylian Mbappé arrojó luz sobre esa duda cuando realizó una entrada 'criminal' sobre Antonio Blanco que pudo lesionar gravemente al jugador babazorro. Fue expulsado, por supueso, pero ¿Qué hizo el Comité cuando tuvo que ponerle una sanción? ¡Sorpresa! Un solo partido de sanción.

¿Contra quién es el segundo partido que se pierde Sancet?

Curiosa pregunta. Contra el Real Madrid, claro. El futbolista navarro se pierde el partido contra el Levante UD en el Ciutat de Valencia el próximo fin de semana y el partido que debería regresar en caso de haber tenido la misma fortuna que Mbappé es el que enfrenta a su equipo contra el Real Madrid. Ya es mala suerte para unos y mucha para otros.

Un nuevo ridículo de la RFEF en la aplicación de la justicia y la sanción de las infracciones que, casualidad o no, ha vuelto a beneficiar al Real Madrid, que ve como sus jugadores reciben menos castigo y que incluso los sancionados de los rivales se pierden los partidos contra ellos.