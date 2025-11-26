A la venta las entradas para el Torrent - Betis de Copa

El Torrent CF ha puesto a la venta las entradas para la eliminatoria de Copa del Rey, que disputará el próximo 3 de diciembre ante el Betis en el estadio Ciutat de València y ha anunciado un servicio de autobuses gratuito para sus aficionados para cubrir los casi 20 kilómetros de distancia que hay entre la localidad valenciana y el estadio.

El precio de las entradas oscila entre los 30 euros para el público en general y los 15 para socios, y además el club pone a disposición de los aficionados un servicio gratuito de autobuses para sus abonados, y a 5 euros para el resto de aficionados.

"El Torrent nos espera"

Con el lema "Si no podemos jugar en Torrent, Torrent viajará con nosotros. La historia nos espera", el club 'taronja' prepara un desembarco, que espera que sea masivo, de aficionados torrentinos en el estadio Ciutat de València, instalación propiedad del Levante UD.

Las obras de mejora y modernización que está acometiendo el Ayuntamiento de Torrent en el estadio municipal San Gregorio obligó al traslado de la eliminatoria de Copa del Rey entre el Torrent y el Real Betis Balompié a València.

El objetivo que se ha marcado la entidad taronja es que el estadio del Levante, con capacidad para 26 354 espectadores, registre una numerosa presencia de seguidores del Torrent teniendo en cuenta que el municipio del área metropolitana de València cuenta con 90 000 habitantes censados.