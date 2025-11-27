Actuación de Champions para Marc Pubill

El Atlético de Madrid presume de tener en sus filas al lateral derecho del futuro. Marc Pubill, canterano del Levante y rojiblanco desde el pasado verano después de que los colchoneros apostasen por sus servicios, es uno de los futbolistas más prometedores del panorama nacional tras dos temporadas rindiendo a un excelente nivel en el Almería, llevándole a ser campeón olímpico con la Selección Española sub21 y a dar el salto a uno de los mejores equipos del mundo a sus 22 años de edad. Criado en la Ciudad Deportiva de Buñol, y marchándose del Levante una temporada y media después de debutar con el primer equipo, pero con el cariño y la admiración de todo el Ciutat de València, el ‘18’ no está contando con los minutos deseados durante su aventura en la capital, pero su actuación frente al Inter de Milán le encumbra y lo posiciona como un recurso de garantías para Diego Pablo Simeone.

En un escenario de absoluta competitividad, y en un contexto comprometido debido a que el conjunto de Cristian Chivu, minutos antes, dio un paso al frente y empató el partido, Marc Pubill entró faltando más de media hora para la finalización del choque y cuajó una actuación que está en boca de todos los aficionados del Atlético de Madrid, que ya le piden al Cholo más protagonismo para su ‘18’. Al catalán le importó poco ser el segundo futbolista con menos minutos de la plantilla rojiblanca. Realizó un ejercicio soberbio desde la derecha tirando de zancada, corpulencia, entrega y personalidad, basado en una vocación ofensiva y una solidez defensiva que aupó al Atlético de Madrid a conseguir una victoria importantísimo ante el Inter de Milán.

El '18' pide más

José María Giménez, con su gol en el 97’ para poner el 2-1 definitivo, desató la locura del Metropolitano acompañado de un Marc Pubill eufórico, para ponerle la guinda a una noche de Champions para el recuerdo y a un triunfo vital para pisarle los talones al top-8 de la Champions. Mientras, el ‘18’ se siente en una nube defendiendo la camiseta del Atlético de Madrid, comprometido con la entidad y orgulloso de la experiencia que está viviendo independientemente de la cantidad de minutos disputados. No obstante, el lateral entrena sin descanso para aumentar su cuota de protagonismo, aunque actuaciones como la del Inter respaldan su trabajo.