NUEVO DRAMA PARA EL BARÇA: Fermín lesionado

En el cuadro blaugrana no están pasando por sus mejores días. Tras la fatídica derrota ayer ante el Chelsea en Stamford Bridge (3-0), el FC Barcelona se ha entrenado esta mañana en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Johan Cruyff, sin embargo, un nuevo disgusto se avecinaba para Hansi Flick. Fermín López no participa en el entrenamiento de grupo.

Otro problema para Flick

El mediapunta andaluz finalizó el encuentro ante los 'blues' con algunas molestias (molestias que ya arrastraba del partido ante el Athletic Club) y no ha saltado al césped con sus compañeros. Desde los servicios médicos se optó porque realizara trabajo específico y, horas más tarde, el club ha confirmado la lesión.

"El jugador del primer equipo Fermín López tiene una pequeña lesión en el sóleo de la pierna derecha y el tiempo de recuperación aproximado será de dos semanas", pronosticaba el parte compartido por el Barça.

Tiempo de espera

Estas dos semanas implican dejar a Flick sin uno de ases más polivalentes para sus esquemas de juego. Fermín, más allá del partido contra el Alavés, se perderá los enfrentamientos ante: Atlético de Madrid y Real Betis en LaLiga y Eintracht de Frankfurt en Champions League. Si todo va según lo estimado por el club culé, el mediapunta podrá estar ante Osasuna el 13 de diciembre en el Spotify Camp Nou.