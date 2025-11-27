The Plan Taker, la fórmula perfecta de análisis para entrenadores y profesionales del fútbol

El mundo del fútbol se ha profesionalizado al extremo. Todas las variables son analizadas al más mínimo detalle y los entrenadores requieren del más pofundo abanico de recursos para imponerse a un rival, manejándose con destreza ante todo tipo de estructuras presión, salida de pelota, maneras de atacar y defender las acciones ABP... Ha nacido una herramienta perfecta para el manejo de todo ese tipo de información con casos reales y análisis minucioso de los mejores equipos del mundo, organizados por formación táctica y con la oportunidad de hablar y presentar dudas a entrenadores de élite llamado 'The Plan Taker'.

La herramienta cuenta con vídeo-análisis actualizados de sistemas, estrategias y conceptos, tanto a nivel individual como colectivo. Adaptado a situaciones del juego que van desde la salida de balón hasta las ABP pasando por el saque de banda o la presión, sirviendo como una fuente inagotable de inspiración para entrenadores de cara a sus equipos.

Masterclass con técnicos de élite

También una Masterclass mensual con un entrenador de élite al que los usuarios de la plataforma pueden preguntar con el objetivo de resolver problemas que pueden tener en sus equipos, de una forma realista, didáctica y ajustada a un problema concreto del juego. La idea es no quedarse en la teoría con resoluciones que son perfectas sobre el papel, pero que en la práctica pueden no servir.

De la plataforma al vestuario

En esta plataforma se presta una ayuda directa a los entrenadores también con plantillas y documentos sobre los que trabajar para mejorar la orfganización y agilizar la materialización de las ideas junto con una 'playlist' del modelo de juego de cada entrenador para poder mostrara directamente a los jugadores o el cuerpo técnico.