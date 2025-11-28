Dos aficionados del Young Boys, detenidos por los incidentes contra el Aston Villa

Dos aficionados del Young Boys suizo han sido detenidos por los disturbios ocurridos en el partido de la Europa League contra el Aston Villa en el que un policía local fue agredido. Durante el encuentro, que se saldó con triunfo por 2-1 para los de Birmingham, los aficionados visitantes lanzaron objetos a Donyell Malen que impactaron en el jugador holandés, autor de los dos goles.

Según "Sky Sports", además de vasos, dichos aficionados también lanzaron monedas al campo y asientos rotos. La policía de Birmingham ha confirmado que dos aficionados del Young Boys han sido detenidos como sospechosos de agredir a un agente de policía.

Paul Minor, superintendente, aseguró que no van a tolerar la violencia de cualquier tipo en los partidos de fútbol, y que, mientras que la mayoría del público se comportó de buena manera, una minoría de los visitantes "ocasionó violencia y estropeó el encuentro". Se está llevando a cabo una investigación y los policías están revisando las cámaras que llevan equipadas en el cuerpo y las de seguridad del estadio.

La valoración de Emery

Unai Emery, técnico del Aston Villa, habló de los incidentes después del partido y lo calificó de innecesario. "Hay que respetar a los dos equipos. No es necesario que se viva un momento como este. Respeto. Creo que Malen está bien", dijo el entrenador español.