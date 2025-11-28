La ida de la final de la Nations League, en directo | Alemania - España

La selección española femenina disputa en Kaiserslautern, contra Alemania, el duelo de ida de la Final de la Liga de Naciones, torneo que en su división más alta alberga a la flor y nata del fútbol europeo y del que es la única campeona hasta la fecha tras ganar en 2024 la primera edición.

Minuto 8 (0-0) Otro intento más de Alemania que está centrando todo su ataque en Anyomi. España no consigue dominar el partido. Alemania está muy cómoda sobre el césped

Minuto 5 (0-0) ¡Otra más para Anyomi! Balón al espacio apra la alemana que buscó un pase al segundo palo y no llegó su compañera... Ha arrancado mucho mejor Alemania

Minuto 5 (0-0) A punto de meterse en un buen lio Irene Paredes. A punto de robar la pelota la delantera alemana sin ninguna defensa por delante

Minuto 3 (0-0) Algunas imprecisiones de España en estos primeros minutos. Domina Alemania ante un público entregado con su selección

Minuto 2 (0-0) ¡Primer disparo de Alemania! Lo intentó Bühl con un remate cruzado, pero detuvo sin problemas Cata Coll

Minuto 1 (0-0) Intenciones claras en los dos equipos: España quiere construir con calma, mientras que las locales quieren buscar el juego directo

Minuto 1 (0-0) ¡Arranca el primer asalto de la gran final de la UEFA Nations League! Primera posesión para las locales

Turno para el himno de Alemania... España buscará repetir título de Nations League. ¡Primer asalto a punto de empezar!

¡Suena el himno de España en Alemania!