El 'Financial Times' alerta de la alianza del Barcelona con la empresa de criptomonedas Zero-Knowledge Proof

El Financial Times, la biblia de la información económica mundial, ha prestado atención a la alianza comercial del Fútbol Club Barcelona con la 'start-up' de criptomonedas Zero-Knowledge Proof, con sede en Samoa, sobre la que carga las tintas por su escaso reconocimiento en el sector y por las dudas sobre su fiabilidad.

"Un club muy endeudado se enfrenta a acusaciones de desesperación por un acuerdo de patrocinio", anota la prestigiosa cabecera. "El FC Barcelona ha sido criticado después de acordar un patrocinio con una start-up de criptomonedas poco conocida registrada en Samoa, en un acuerdo que, según los críticos, potencialmente expone a sus seguidores a riesgos financieros".

Lewandowski se dirige a la grada para celebrar el primer gol azulgrana durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Athletic de Bilbao en el regreso al estadio del Camp Nou, todavía en obras y con capacidad para 45.000 espectadores. / JORDI COTRINA / EPC

El club catalán anunció este mes un acuerdo de tres años con Zero-Knowledge Proof, que se convertirá en el socio oficial en tecnología blockchain basada en la Inteligencia Artificial. Eso permitiría a esta empresa la “utilización de activos publicitarios digitales en los diferentes canales de comunicación del club y la oferta de experiencias Barça a la afición". ZKP anunció el patrocinio en un mensaje en su cuenta de Twitter, que contaba con unas pocas decenas de seguidores. Ahora llega a los 1.600.

La startup recibe su nombre de un concepto criptográfico mediante el cual una persona puede demostrar que posee cierta información o que tiene fondos suficientes para realizar un pago sin revelar ningún dato personal. ZKP realizó su primera subasta de 200 millones de monedas de prueba de conocimiento cero el jueves. Entonces el club azulgrana salió al paso, con otro comunicado, desmarcándose de la operación.

El Barça subrayaba que el club “no tiene vinculación alguna con el token de esta compañía”, además de que tampoco “tiene ninguna responsabilidad ni participación en la emisión ni en la gestión de este token, ni hace uso de la tecnología asociada” y aseguraba que “ni la existencia de este token ni su emisión estaban previstas en el acuerdo de patrocinio firmado previamente con el club".

El Financial Times señala que aunque ZKP profesa un compromiso con la transparencia, "ofrece escasos detalles sobre quién dirige la empresa o quién proporcionó la financiación de 100 millones de dólares que afirma haber recibido. Sus términos de servicio se rigen por las leyes de Samoa". "Somos auténticos: ingenieros, criptógrafos, exfundadores, asesinos de sistemas. Pero no nos dedicamos a las relaciones públicas", indica la start-up en su web. Jeff Wilck aparece como responsable de Blockchain, pero el rotativo no ha sido capaz de encontrar referencia alguna sobre él.

Alerta a los aficionados

El rotativo cita a Martin Calladine, autor de 'Sin preguntas: cómo el fútbol se unió a la estafa de las criptomonedas'. Este afirma que la falta de información sobre ZKP era "profundamente preocupante" y que "su alianza con el Barcelona evoca algunos de los acuerdos de patrocinio más atroces entre clubes de fútbol y empresas de criptomonedas de dudosa reputación".

Calladine añade que los aficionados del Barcelona podrían verse inducidos a comprar monedas que "fácilmente podrían perder su valor" y que ZKP podrá anunciar su servicio a través de los canales digitales del Barcelona como parte del acuerdo.

La figura de Andrew Tate

Recuerda el diario que el controvertido influencer Andrew Tate publicó, poco después de anunciarse la alianza en el Barça y ZKP, un vídeo en X animando a sus 11 millones de seguidores a adoptar "sistemas de privacidad de prueba de conocimiento cero" para evitar que las autoridades fiscales accedan a sus criptomonedas. Tate es una de las tres cuentas seguidas por ZKP, junto con las del Barcelona y Bitcoin.

Xavier Vilajoana, durante su comparecencia de este jueves. / Jordi Cotrina / EPC

Xavier Vilajona, en el lanzamiento de su candidatura a la presidencia del Barça, criticó duramente el acuerdo. “Es increíblemente preocupante que la directiva haya decidido asociar al club con una empresa cuyos antecedentes levantan tantas señales de alarma", dijo.

