Una final con cuentas pendientes

Volver a hacer historia. Esa es la misión que tiene entre ceja y ceja la selección española. Con Sonia Bermúdez al frente, 'La Roja' intentará revalidar el título de la Nations League frente a Alemania. La selección número uno del ranking mundial FIFA, frente a la hegemonía de las alemanas, que se presentan con bajas importantes. Pero no todo se decidirá en un único encuentro, porque el nuevo formato de la final es a doble partido: la ida se juega este viernes en Kaiserslautern (20:30 horas // La 1) y la vuelta en el Metropolitano el próximo martes 2 de diciembre. "Les tenemos un respeto absoluto. La final no será fácil. Son poderosas, fuertes y nunca se rinden. Primero, nos centraremos en el partido fuera de casa", aseguró la vallecana.

Sonia Bermúdez tiene ante sí su primera gran final desde que asumió el cargo de seleccionadora en agosto. Llega a la cita con un arsenal en ataque —hasta nueve delanteras convocadas—, siendo Edna Imade, su último cromo de la colección. También están Jenni Hermoso y Esther González, que han cruzado el charco después de tocar la cima con sus clubes. La de Carabanchel se proclamó campeona del Apertura 2025 con Tigres y la de Huéscar hizo lo propio al ganar la NWSL con el Gotham. Se espera que la exjugadora de Levante UD y Real Madrid salga de inicio. La única gran duda del once es Mapi León, que llegó a la concentración con molestias en la rodilla. Y quiénes no estarán seguro en el partido de ida, al ser los descartes, son la alicantina Fiamma Benítez y Cristina Martín-Prieto.

Fiamma Benítez atiende a las aficionadas en el entrenamiento a puerta abiertas / RFEF

Cuentas pendientes

Hasta hace no mucho Alemania era un muro que España no lograba derribar. Desde 1997, ambas selecciones se habían enfrentado en ocho ocasiones y el balance era claramente favorable para las germanas: cinco victorias y tres empates. Una de esas victorias fue en la lucha por el bronce olímpico 2024, que dejó sin medalla a una España que se estrenaba por primera vez en el torneo. Pero este verano llegaron las semifinales de la Eurocopa y ‘La Roja’ cambió la historia escrita, eliminó a las de Christian Wück con un tanto de Aitana Bonmatí en la prórroga y accedió a su primera final de la Euro.

“Sin duda, queremos demostrar que podemos vencer a España. La derrota en la EURO Femenina 2025 todavía nos duele. Hemos aprendido la lección de nuestro último encuentro y sabemos en qué debemos trabajar. Sin duda, hay cuentas pendientes y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo mejor en estos dos partidos”, aseguró Rebecca Knaak, defensa de Alemania. "[La semifinal de la EURO] fue un partido muy reñido. Tenemos que esperar que esta vez volvamos a tener poca posesión. Queremos cerrar los espacios y luego explotarlos", añadió el seleccionador germano.

Bibi, la 'leona' convocada por Alemania

Christian Wück es consciente de la dificultad del partido, porque ya no es ni la poderosa Alemania —no ganan un torneo desde el oro olímpico en Río 2016— ni España es un simple peaje: "Es un reto que exigirá un rendimiento absolutamente máximo", reconoció. Para postre, el seleccionador afronta el duelo con las bajas de última hora de Küver y Lohmann, que se suman a la de Lea Schüller por motivos personales. Pero entre tanta baja, una cara conocida de la Liga F ha recibido la llamada del combinado germano: Bibiane Schulze Solano, defensa del Athletic Club. La 'leona' pudo defender la elástica de 'La Roja' en febrero de 2023, tras recibir la llamada de Jorge Vilda. Pero una pubalgia le impidió estrenarse con España.