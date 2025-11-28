El sorteo del Mundial, 'en jaque' por las tensiones entre Donald Trump e Irán

Como era de esperar, la presencia de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos iba a generar polémica hasta el día que rodase el balón en el Mundial de 2026, que se llevará a cabo en EE.UU, Canadá y México. Mientras amenaza a algunas ciudades demócratas como Seattle o San Francisco con retirarles la sede para la Copa del Mundo, el máximo mandatario estadounidense también decidió no otorgar visados a los miembros de la Federación Iraní de Fútbol (FFI) que pretendían acudir al sorteo del próximo 5 de diciembre.

La postura estadounidense, inamovible

Amir-Mehdi Alawi, portavoz de la federación de Irán, ya desveló a principios de octubre que el país norteamericano había denegado la entrada a los representantes del país asiático para asistir al sorteo del Mundial, celebrado en Washington. Ahora, un mes y medio después de aquello, la postura estadounidense sigue siendo la misma, lo que ha llevado a la FFI a retirarse definitivamente del acto.

"Hemos informado a la FIFA que las decisiones tomadas no tienen nada que ver con el deporte y los miembros de la delegación iraní no participarán en el sorteo del Mundial”, ha declarado Alawi en la televisión estatal. Por su parte, la prensa de Irán ha publicado que Estados Unidos se ha negado a emitir el visado de algunos representantes y, aunque otros sí lo han conseguido, el país finalmente ha decidido no acudir. Mehdi Taj, presidente de la federación, calificó la decisión estadounidense como "política". "Le dijimos al presidente de la FIFA que se trataba de una postura puramente política y le pedimos que pusiera fin a este comportamiento", transmitió la agencia Mehr.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. / EFE

No son los únicos perjudicados

La razón de la disputa entre ambos territorios viene de lejos, pues Estados Unidos e Irán no mantienen relaciones diplomáticas desde 1980. No obstante, no es el único país que podría tener problemas para obtener su visado de cara al Mundial. En junio, Donald Trump anunció un veto en los visados para las personas de 12 países distintos: Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Entre esos países se encuentran Haití, también clasificado para la cita mundialista del próximo verano, y República Democrática del Congo, que disputará la repesca internacional el próximo marzo para obtener el último billete a la Copa del Mundo.