Violencia extrema en Bolivia: batalla campal, gas pimienta y 17 expulsados en un partido de Copa

El fútbol boliviano vivió uno de sus episodios más violentos en los últimos años, golpeando a los aficionados al fútbol en Sudamérica y generando indignación en el universo del balompié. El partido entre Real Oruro y Blooming, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Bolivia, acabó con 2-2 y con la clasificación de Blooming, gracias a un global de 4-3, pero supuso el inicio de una batalla campal que tuvo absolutamente de todo: golpes, patadas, intervención policial y una cifra inédita de tarjetas rojas, nada más y nada menos que 17.

La batalla empezó después de que un futbolista local se sintiese provocado por uno de los festejos. Al ir a recriminarlo, obligó a sus compañeros a intervenir junto a Mauricio Soria, del conjunto cruceño, quien intentó apaciguar los ánimos. Sin embargo, una segunda pelea estalló en otra parte del campo, donde miembros de los dos equipos se propinaron puñetazos y empujones. Llegaron agentes de policía, pero, lejos de calmar los ánimos, incendiaron a unos futbolistas en un alto estado de tensión. Tal fue el nivel de violencia, que jugadores del Oruro propinaron patadas en el aire y golpearon a futbolistas en el suelo. La policía llegó a usar gas pimienta para desactivar la pelea.

17 expulsados

Horas después se conoció el acta de lo que el Sudamérica se considera un auténtico escándalo. Blooming sufrió las expulsiones de Gabriel Valverde, Richet Gómez, Franco Posse, César Romero, Héctor Suárez, Roberto Carlos Melgar, César Menacho, además del técnico Soria, el médico Henry Seas y el asistente José Luis Vaca. A su vez, los expulsados del Real Oruro fueron Raúl Gómez, Julio Vila, Yerco Vallejos, Eduardo Álvarez, el entrenador Robledo y los asistentes Iván Salinas y Rubén Poquechoque. 17 expulsiones es el balance del partido de la vergüenza en Bolivia y que tendrá graves consecuencias. Se espera que el Tribunal de Disciplina de la Federación Boliviana de Fútbol aplique sanciones severas y acordes a lo vivido en la Copa Bolivia.