Antesala tensa del derbi sevillano: 14 detenidos tras disturbios en Nervión

Sevilla se prepara para vivir uno de los eventos deportivos más esperados del año, el derbi entre Sevilla FC y Real Betis Balompié, pero los últimos días han estado marcados por la tensión en las calles de la ciudad. La noche del pasado viernes, un operativo policial tuvo que actuar con rapidez ante un enfrentamiento masivo en el barrio de Nervión, que dejó un total de 14 personas detenidas.

Sobre las 23:00 horas, en las inmediaciones del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, se produjo una multitudinaria reyerta entre grupos de aficionados. Según fuentes policiales, se emplearon objetos contundentes y material pirotécnico durante el altercado. La rápida intervención de la Policía Nacional permitió controlar la situación y detener a los implicados, evitando que los incidentes se extendieran a otras zonas del barrio.

Segunda disputa en la semana del derbi

Este episodio se suma a otra confrontación registrada el pasado lunes entre sectores radicales de ambas aficiones, evidenciando la tensión creciente en la ciudad a pocos días del derbi. La Policía Nacional mantiene un seguimiento constante de los movimientos de los grupos ultras para prevenir nuevos incidentes y garantizar la seguridad de vecinos y aficionados.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran la magnitud de los enfrentamientos, incluyendo el lanzamiento de bengalas y otros objetos. El suceso ha generado preocupación tanto entre los residentes del barrio de Nervión como entre los seguidores que esperaban disfrutar del partido en un ambiente seguro. Las autoridades locales han reforzado la presencia policial y los controles en accesos al estadio y zonas de tránsito cercanas.

Seguridad y prevención en la antesala del derbi

Con la proximidad del derbi, la coordinación entre Policía Nacional, seguridad privada del estadio y servicios de emergencia se ha intensificado para garantizar que el partido se desarrolle sin incidentes graves. La vigilancia preventiva y el monitoreo constante de los grupos ultras son clave para anticipar cualquier situación de riesgo.

Las autoridades hacen un llamamiento a la responsabilidad de los aficionados y vecinos, recordando la importancia de evitar conductas violentas que puedan poner en peligro a terceros. La colaboración ciudadana será fundamental para que el derbi sevillano se viva con pasión, pero de manera segura.

Sevilla afronta así la antesala de su clásico local entre Sevilla FC y Real Betis, con una ciudad en alerta y las fuerzas de seguridad trabajando para que los enfrentamientos de la noche del viernes queden como un hecho aislado.