Empate contra Madrid... y a la espera de la última jornada en la UEFA Region's Cup

Si hay una palabra que defina a los futbolistas de Palop en el día de hoy, esa debe ser 'orgullo'. Todos los que intervinieron en el partido se dejaron el alma y exhibieron un fútbol ofensivo total, pero solo alcanzó para empatar a uno frente a Madrid en la segunda jornada de esta fase previa de la UEFA Regions’ Cup.

Justo al final de una primera parte de dominio valenciano, Ramón Boom acertó a meter la única ocasión que tuvo Madrid en todo el encuentro. Nadie se lo creía en la Ciutat Esportiva Damm.

La Selecció Valenciana, que fue aún más superior en el juego si cabe en la segunda mitad que en la primera, solo fue capaz de meter el balón en la portería en el minuto 93′ gracias a Fran García.

Y eso que la Selección Madrileña se había quedado con un hombre menos en el minuto 46′ tras la expulsión de su portero, Nacho Rodríguez.

Un empate injusto a todas luces que deja a la Comunitat Valenciana pendiente del choque de este domingo entre Madrid y Catalunya para saber en qué posición queda en su grupo y si se clasifica o no.

Las posibles combinaciones

La pelota no quiso entrar en la portería de Madrid pese a las numerosísimas ocasiones creadas. Lo que está claro, es que un empate a cero entre esas dos selecciones es el único resultado posible que le daría el primer puesto a la Selecció. Un empate a uno, la segunda plaza; y un empate a más goles, les deja fuera como terceros de grupo.

El primer criterio para el desempate es la diferencia de goles, seguido por los goles a favor y, por último, el resultado en las tandas de desempate. Veremos qué pasa mañana.

Injusto

Las vibras de la primera parte del día anterior continuaron presentes en el inicio de este partido. Para empezar, la banda izquierda de Pacheco y Álex Blanco funcionó como una máquina de percusión bien engrasada. Tanto es así que en el primer minuto ya forzaron la amarilla de Rasta Samuel con una falta muy cerca del área.

En el minuto cinco llegó la primera gran ocasión de la Comunitat Valenciana. A Aitor le llegó un caramelo desde la banda izquierda (cómo no, con Pacheco y Blanco sirviendo) y la estampó contra el portero de Madrid porque le cayó a su pierna mala.

Pero la cosa fluía. El dominio fue total de la Selecció dirigida por Andrés Palop. Juntaban en derecha para dársela a Aitor y cambiarla a izquierda. Rápidos, eficaces, directos. El futbolista del Atlético Saguntino estuvo especialmente brillante después de pasar una noche mala por asuntos personales. Tenía un ángel encima.

En el minuto 25, de nuevo una ocasión clarísima marrada por la Selecció. Pedro Sempere protagonizó un sensacional desmarque al espacio y puso el pase raso en paralelo. Aitor arrastró a los defensas al primer palo y apareció Álex Blanco. El futbolista del Crevillente Deportivo la tiró junto al palo… por fuera. El estadio había cantado gol.

Lo que estaba claro es que el combinado de Palop mantuvo la fiabilidad defensiva del día anterior y le sumó capacidad de llegada por todos los flancos del ataque.

Pero también sumó mala suerte. A punto de llegar al descanso, un balón largo de Madrid, falta de contundencia en el despeje y un buen pase al hueco bastaron para poner las cosas patas arriba.

Qué injusto. Esto (también) es el fútbol. Ramón Boom no falló ante la salida a la desesperada de David Martínez. Tocaba intentar la remontada.

Palop colocó a Juli en punta, quitó a Amine para dejar a Aitor y sacó a Lázaro y a Erik para profundizar por derecha / FFCV

Fue imposible

Todo lo que está mal es susceptible de estar bien siempre que perseveres en el esfuerzo. El gol psicológico de Boom, lejos de hundir, sirvió de motivación para la Selecció.

Y a los dos minutos de la reanudación Aitor sirvió un balón largo a Pedro Sempere al más puro estilo Lamine Yamal, con el exterior, que lo dejaba solo. Nacho Rodríguez midió mal y despejó con las manos fuera del área. Roja. Madrid se quedó con uno menos con toda la segunda parte por delante.

A partir de ahí, asedio valenciano. Llegadas constantes sin acierto. Balones que se pasean por la frontal de la pequeña que echan de menos una cabeza que les empuje. Desmarques continuos exigiendo a los laterales y a los centrales madrileños. Aperturas a las bandas en ventaja, sin aprovechar ningún remate. Todo esto una y otra vez. Una y otra vez.

Palop colocó a Juli en punta junto a Sempere, quitó a Amine del campo para dejar ahí a Aitor y sacó a Lázaro y a Erik para profundizar por derecha y sumar así un hombre más arriba.

Pero ni por esas entraba. En el minuto 71, la Selecció tuvo una de esas en las que piensas que hay alguna fuerza sobrenatural impidiendo que el balón entre. Erik dio el pase de gol claro y Lázaro la mandó al larguero. El rechace fue para Erik que chutó a puerta vacía… pero ahí estaba un defensa madrileño para evitar el gol en el último momento.

El gol cayó demasiado tarde

El acoso ofensivo duró hasta el mismísimo pitido final. Fue una cosa de locos. Fran García, en el 93′, al fin pudo meter un gol. La rabia no dejó casi ni celebrarlo, los futbolistas se fueron al centro del campo a sacar y volver a atacar.

Y aún tuvieron la victoria en un pase cruzado al que a a punto estuvo de llegar Pedro Sempere. Es el fútbol. Hay un refrán popular que define a los jugadores de Palop: quién da todo lo que tiene no está obligado a más. La Comunitat Valenciana puede sentirse orgullosa de este grupo de jugadores y de su staff.

La familia de la Selecció que está disputando el torneo en Barcelona / FFCV

Ficha técnica

Goles: 1-0 (Ramón Boom, m. 45); 1-1 (Fran García, m. 90+3′)

Comunidad de Madrid (1): Nacho Rodríguez,Sergio García, Rasta Samuel, Alberto Benítez, Nachete, Guillermo Sofio, Ramón Boom, Esteban Pacheco, Fer Odair, David Martín y Sergio Pliego.

Comunitat Valenciana (1): David Martínez, Rosquín, Andújar, Wanjala, Pacheco, Pana, Amine, Juli, Aitor, Álex Blanco y Pedro Sempere. También jugaron Lázaro, Fran García, Marcos Tomé y Erik.

Árbitros: Marcos Fernández, Radu Capra y Germán Navarro. Álvaro Sánchez fue el cuarto árbitro. Todos del colegio de la FCF. Amonestó a Rasta Samuel por Madrid y a Wanjala por la Comunitat Valenciana. Expulsó a Nacho Rodríguez con roja directa.