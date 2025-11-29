Álvaro García-Granero

Increíble pero cierto: un jugador del Metz se niega a calentar tras conocer que iba a ser suplente

El Metz vivió un episodio poco habitual en el fútbol profesional: Koffi Kouao, titular indiscutible durante la temporada, decidió no calentar al enterarse de que sería suplente frente al Rennes. El entrenador Le Mignan mantuvo su decisión de no incluirlo, y el equipo terminó pagando las consecuencias con una derrota por 0-1. La actitud del jugador encendió el debate sobre la disciplina y la gestión del vestuario, convirtiéndose en el gran foco de atención en la previa del partido.