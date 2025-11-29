Munuera Montero se carga la regla de territorialidad

El colegiado andaluz José Luis Munuera Montero se convertirá este domingo en el primer árbitro que dirigirá un partido de Primera División con equipos de su mismo territorio, al ser el designado para pitar el Sevilla-Betis que se jugará en el Sánchez Pizjuán (16.15 horas) correspondiente a la decimocuarta jornada.

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha confirmado este sábado la elección de Munuera Montero, nacido en Jaén, como árbitro del derbi sevillano, lo que inaugura el criterio establecido para la presente temporada por el nuevo organismo encargado del arbitraje en Primera y Segunda división, presidido por Fran Soto desde el pasado mes de julio.

Se acaba de este modo con la regla no escrita de no escoger colegiados que sean de la misma comunidad autónoma que los equipos en liza.

La Hypermotion lo hizo antes

Esta nueva pauta se inauguró en LaLiga Hypermotion el pasado día 10, cuando el sevillano Jesús Orellana pitó el Málaga-Cordóba, que acabó con empate a dos.

En LaLiga EA Sports, el primer paso se dio con la designación del madrileño Carlos del Cerro Grande como responsable del VAR en el partido disputado por el Atlético del Madrid y el Real Madrid el pasado 27 de septiembre en el estadio Metropolitano, con victoria rojiblanca.

En esa cita, cuyo colegiado fue el castellanomanchego Javier Alberola Rojas, Del Cerro Grande, natural de Alcalá de Henares, estuvo asistido en el videoarbitraje Valentín Pizarro Gómez, también del Comité madrileño.

Alberola Rojas le muestra el camino de los vestuarios a Antony / LaLiga

El CTA ha dado a conocer el resto de designaciones para los partidos de mañana en Primera y Segunda división.

El vizcaíno Ricardo de Burgos Bengoetxea arbitrará este domingo el Girona-Real Madrid (21.00 horas), con Juan Luis Pulido como responsable del VAR.

El Celta de Vigo-Espanyol lo dirigirá el castellanomanchego Isidro Díez de Mera, con Valentín Pizarro en el videoarbitraje.

La jornada la abrirán la Real Sociedad y el Villarreal (14.00 horas CET), cuyo colegiado será el riojano César Soto Grado, con Jorge Figueroa en la mesa del VAR.