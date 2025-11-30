La vergüenza del derbi sevillano

Imagen vergonzosa del Sevilla-Betis. Una vez más. El derbi sevillano tuvo que ser interrumpido durante un cuarto de hora por el lanzamiento de objetos. El árbitro del partido osé Luis Munuera Montero, mandó a los 22 jugadores a vestuarios como consencuencia del lanzamiento de botellas por parte de los aficionados del Sevilla. La megafonía del Sánchez Pizjuán avisón de que el partido estaba temporalmente suspendido por lanzamiento de objetos desde la grada y avisó de la posibilidad de suspensión definitiva si persistía. Pasado el cuarto de hora el derbi se reanudó y finalizó con victoria 0-2 de los verdiblancos.

El derbi ya estuvo marcado por incidentes en la previa. La Policía Nacional detuvo en la noche del viernes a catorce personas tras una reyerta ocurrida entre ultras del Sevilla FC y del Real Betis Balompié, y en la que se empleó diverso material pirotécnico y objetos contundentes.

La reyerta se produjo anoche alrededor de las 23.00 horas en las proximidades del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, donde la Policía Nacional tenía establecido un amplio dispositivo preventivo, tal y como ya se informó tras la Junta de Seguridad celebrada en la Subdelegación del Gobierno.

Incidentes en el Sánchez Pizjuán / EFE

Movimientos monitorizados

Los agentes se encontraban monitorizando los movimientos de los ultras de ambos equipos. Por eso pudieron acometer una rápida Intervención para detener el enfrentamiento, según ha informado la Policía Nacional.

Se han producido, hasta ahora, un total de 14 detenciones de miembros de grupos ultras participantes en la reyerta. Y continúan las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos. Por ello se espera que se realicen próximamente nuevas detenciones, añaden las mismas fuentes.