Marcelino: "Es un barbaridad la cantidad de puntos que estamos logrando"

"Hay que dar la enhorabuena a los futbolistas porque es una barbaridad la cantidad de puntos que estamos logrando", ha reconocido Marcelino García Toral tras la victoria in-extremis del Villarreal (2-3) ante la Real Sociedad. El gol en los compases finales de Alberto Moleiro ha permitido al conjunto groguet escalar hasta la segunda posición de la tabla a expensas del resultado del Real Madrid-Girona, que se celebra a partir de las 21 horas.

El técnico asturiano está satisfecho. Su equipo ha sumado tres puntos "importantísimos y muy difíciles" que prolongan su buena dinámica. Y es que esta victoria es su quinta de manera consecutiva. El partido se ha decidido en el tiempo extra gracias al tanto de Alberto Moleiro, un futbolista que, tal y como ha reconocido García Toral, "está en constante crecimiento". "Está muy fino con el gol. Estamos muy contentos con él", ha señalado.

Del 0-2 al 2-2

Pero hasta el tanto del jugador canario en el tiempo extra, el Villarreal ha sufrido más de lo esperado. El conjunto groguet ha abierto la lata a la media hora de partido y, tras el descanso, ha puesto más tierra de por medio con el 0-2 de Moleiro. Aunque el partido, lejos de estar resuelto, ha dado un giro inesperado. El cuadro 'txuri-urdin' ha sabido reaccionar al segundo gol del submarino y ha recortado distancias con el tanto de Carlos Soler, haciendo creer a la afición local que el partido aún estaba abierto.

Y así ha sido. En el 87', Barrenetxea ha devuelto el empate al luminoso del Reale Arena. "Le hemos dado vida a la Real, y es una situación que debemos evitar. Tenemos que paliar esos momentos para conseguir más victorias”, ha reconocido el técnico asturiano, demostrando así su autocrítica.

"Sumar 32 puntos de 42 es una salvajada"

Pero finalmente, el partido se ha resuelto a favor del submarino: "Hemos tenido esa acción final que por suerte nos ha caído a favor", ha establecido Marcelino. Con estos tres puntos, el Villarreal es, en estos momentos, segundo con 32 puntos, la misma cantidad que el Real Madrid a expensas de lo que suceda esta noche en el Santiago Bernabéu. En la sala de prensa, el técnico amarillo ha querido subrayar el buen momento de su equipo: "Sumar 32 puntos de 42 es una salvajada", ha concluido.