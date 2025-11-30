Saúl Ñíguez, segundo valenciano en ganar la Copa Libertadores
El jugador alicantino logró el título con el Flamengo de Filipe Luís, como previamente hizo Pablo Marí con el mismo equipo en 2019
El fútbol español traspasa fronteras y cada vez hay más jugadores cruzando el charco para jugar en países que hasta hace poco se consideraban exclusivamente canteras de Europa. Brasil, Argentina o México (aquí ya fueron muchos en los 90) son los mejores ejemplos. El alicantino Saúl Ñíguez, exfutbolista del Atlético de Madrid, entre otros clubes como el Sevilla y Chelsea, pasó a ser este sábado el segundo español, ambos valencianos, en ganar la Copa Libertadores, y el segundo también en hacerlo con Flamengo y en Lima como sede de la final, como también hizo Pablo Marí en 2019.
Aunque ha jugado habitualmente como titular desde que se incorporó al Flamengo el pasado verano, Sául sorprendió al no participar en la final al quedarse en el banquillo. Al contrario que Pablo Marí, que en la final de 2019 fue titular y jugó todo el encuentro donde el club brasileño se impuso por 2-1 al River Plate argentino.
El partido ante el Palmeiras se resolvió con un único tanto del exmadridista Danilo con un testarazo de córner en la única ocasión clara del equipo. Y es que el meta del Flamengo, Rossi, no tuvo que realizar ninguna parada, por sólo una de su rival Miguel.
El título de Saúl trae a la memoria ciertos paralelismos con el del otro valenciano en conseguirlo. Ambas finales, la de 2019 con Marí en las filas de Flamengo, y la de ahora con Saúl como jugador rojinegro, se celebraron en el Estadio Monumental de Lima, la casa del Universitario de Deportes que ha pasado a convertirse en un lugar sagrado para el equipo brasileño.
Filipe Luís, pronto en Europa
El técnico de Flamengo, Filipe Luís, discípulo de Diego 'el Cholo' Simeone, quiso reforzar el centro del campo con el De Arrascaeta, Pulgar y Jorginho, quienes formaron parte del once titular y a lo largo del partido sorprendió quitando sólo al uruguayo en la segunda parte a pesar de que los tres tenían cartulina ya al descanso. En este caso quedó claro que el fin justifica los medios y el gran trabajo del técnico le llevará muy pronto a dar el salto a Europa. Y lo hará con su segunda Libertadores, una como jugador y otra como técnico.
El exvalencianista Lino, campeón
Saúl no era el único ex de LaLiga en defender los intereses del Flamengo en la finalísima de la Copa Libertadores. Y es que el exjugador del Valencia CF, Samu Lino, tuvo una participación destacada.
