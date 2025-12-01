La afición levantinista necesita un regalo

Se acercan las fechas navideñas y, con ellas, el clima de ilusión que atrae esta festividad. Las celebraciones con la familia o amigos, las luces que empiezan a encenderse y la ciudad que poco a poco adopta ese aire tan característico de diciembre. Y mientras el mítico “It’s time” de Mariah Carey cobra cada vez más sentido, el Levante UD hace suyo ese mensaje. Porque, ancladas en la última posición y a siete puntos de la salvación, las granotas saben que es el momento para reaccionar. El momento para ofrecerle un regalo anticipado a su afición, que jornada tras jornada es testigo de que los resultados no llegan.

“Tenemos una semana más para seguir trabajando y adaptándonos a lo que nos pide Andrés París. Es una semana para reponer energías y plantear lo que viene de aquí en navidad”, comentó Carol Marín después de la visita del Barça al Ciutat. Y así ha sido. Durante este parón de selecciones, en el que hasta seis jugadoras —Anna Álvarez, Rai Carrasco, Alma Velasco, Eden Le Guilly, Dolores Silva y Pierina Núñez— han marchado a defender el escudo de su país, el grueso del vestuario ha aprovechado estos días en Buñol para asumir nuevos conceptos y pulir detalles.

Antes de los regalos, los exámenes

Pero en diciembre, antes de que lleguen los regalos, tocan los exámenes. Y el Levante afronta dos pruebas de que exigen máxima dedicación y esfuerzo. A estas alturas, incluso un aprobado ‘raspado’ serviría para frenar la mala dinámica, pero lo que realmente necesita este equipo es una nota alta, un resultado capaz de levantar los ánimos y cambiar el panorama. El primer examen será ante el Athletic Club, un rival que, pese a firmar su peor arranque, ha sabido escapar del pozo. El segundo, ante el RCD Espanyol, será la última evaluación del año antes de que aparezcan los refuerzos del mercado invernal.

El verdadero clásico

El clásico en el fútbol femenino no es el Barça-Real Madrid. Nada de eso. El verdadero clásico es el enfrentamiento que desde hace décadas han protagonizado el Levante UD y el Athletic Club. Dos grandes históricos que batallaron el uno contra el otro, de tú a tú, por consagrar su dominio. Primero fue el cuadro granota, que en la temporada 2000-1 consiguió el triplete: Supercopa, Liga y Copa de la Reina. Pero una campaña más le duró el reinado, porque las vascas las sucedieron en el trono a partir de la 2002-03, al proclamarse campeonas de la Superliga durante tres cursos consecutivos.

Ha llovido mucho desde entonces. Más allá de los recuerdos, poco —por no decir nada— queda de esos dos grandes. De hecho, hasta hace unas jornadas Athletic y Levante convivían en la zona roja de la tabla. La situación llegó a ser crítica: ambos firmaron su peor arranque, pero las ‘leonas’ lograron resurgir y, ahora, ocupan la décima posición, con 13 puntos —dos victorias, siete empates y tres derrotas—. Quien no ha logrado cambiar la dinámica ha sido el cuadro levantinista, que este domingo, a partir de las 12:00 horas, tiene ante sí un duro desafío a domicilio.

En Buñol se cierra el año

La visita del RCD Espanyol el sábado 13 de diciembre (12:00 horas) pondrá punto y final al año levantinista. Un año para olvidar. El escenario será Buñol, el lugar idóneo para brindarle a la afición un regalo convertido en victoria. No la primera —esa esperemos, por el bien del club, que se logre antes, contra el Athletic—, pero, si no llega entonces, frente al equipo blanquiazul las granotas tendrán otra oportunidad que más vale no desaprovechar. Eso sí, las de Sara Monforte, que marchan octavas con 13 puntos, no se lo pondrán nada fácil.