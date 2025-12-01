El Castellón, sin miedo a las alturas

El CD Castellón no tiene miedo a las alturas. En una cita que implicaba más de tres puntos, los albinegros vencieron y convencieron. Una mediocre La Unión Deportiva Las Palmas fue claramente superada por los 'orelluts' (1-0, Isra Suero en el 76’), que volvieron a demostrar su profundidad de banquillo... y el buen manejo de éste por parte de Pablo Hernández, fundamental en la resolución del duelo con sus cambios.

La puntuación de las 42 jornadas es la misma, pero hay partidos que ponen en juego más allá de los tres que dictan las matemáticas. Son encuentros situados en un cruce caminos, en uno que sube para tomar un nuevo rumbo, fuera de lo que estaba planeado. Así encaraba el Castellón la visita de los grancanarios, en una cita que por el rival, la clasificación y esa ausencia de victorias ante los mejores hasta la fecha en el primer tercio liguero, convertían el encuentro en una especie de prueba del algodón.

Para este examen, Pablo Hernández no tocó nada, más allá del obligado cambio de '9', con Ousmane Camara por un tocado Adam Jakobsen. Como ocho días atrás, tocaba poner los cimientos a través de la posesión, pues los grancanarios encabezaban este ránking, añadiendo el plus de dificultad en esa impermeabilidad defensiva (solo nueve goles encajados, menos de la mitad que los orelluts).

El Castellón, en esos micropartidos a los que los entrenadores les gusta referirse hoy en día, estuvo surfeando en la ola generada por Awer Mabil. Otra vez con la flecha hacia arriba, el aussie se topó con Dinko Horkas, iniciando una interesante secuencia ofensiva de los locales del minuto 10 al 20.

Después de unos momentos de valle, el Castellón volvió a rondar el 1-0 antes del descanso. Pudo hacerlo en un impresionante tuya-mía de Camara y Gere, pero Horkas negó el gol de la jornada. Pablo Santiago a ras de suelo y el guineano en las alturas también pudieron romper el cerrojo pío pío. Brillante actuación de los locales en el ecuador, como así lo certificaban tanto las estadísticas provisionales como las sensaciones.

Segunda parte

De regreso del vestuario, a los albinegros les costó volver a sentirse dominadores otra vez. Mayor manejo del esférico de los visitantes, aunque sin profundidad. Apenas un disparo elevado de Viti.

Como en el primer tiempo, Mabil tuvo la primer ocasión albinegra. Tal vez pecó de egoísta. Sin embargo, fue una acción aislada. Las Palmas ajustó sus piezas y empezó a adueñarse de la pelota y del encuentro, todavía sin una auténtica amenaza para el marcador.

Pablo Hernández dio un volantazo. Tras dos cambios de hombre por hombre, quitó a Agustín Sienra y metió a Isra Suero (también a Nick Markanich en el lugar de Camara). El estadounidense y, especialmente Álex Calatrava, no hallaron portería en sus bienintenciados remates. Faltaban 20’.

Ahora sí, el Castellón cogió la ola buena, la de verdad. Sencillo, pero efectivo: Brian Cipenga (había relevado a Pablo Santiago) para el '10' y éste, adentro en el 76. Markanich voleó arriba. No llegó el 2-0, pero el Castellón solo concedió un remate lejano de Iván Gil, atajado en dos tiempos por Romain Matthys, para hacerse fuerte en zona de play-off.

Ficha técnica

1 - Castellón: Matthys; Mellot, Lucas Alcázar, Alberto Jiménez, Sienra (Suero, min.70); Barri (Doué, min.57), Gerenabarrena; Mabil, Pablo Santiago (Cipenga, min.57), Calatrava (Brignani, min.82) y Camara (Markanich, min.70).

0 - Las Palmas: Horkas; Marvin, Clemente (Iñaki, min.86), Barcia, Mika Marmol; Viti, Pejiño (Iván Gil, min.66), Loiodice, Amatucci (Cristian, min.86); Lukovic (Jesé, min.79) y Manu Fuster (Jonathan Viera, min.79).

Gol: 1-0, m.76: Suero.

Árbitro: Jon Ander González (comité vasco). Mostró tarjeta amarilla a Barri y a Camara por el Castellón y a Clemente, Mika Marmol y Viti en Las Palmas

Incidencias: Partido correspondiente a la 16ª jornada de la Liga Hypermotion disputado en el estadio SKyFi Castalia con la presencia de 9.981 espectadores de los que un centenar eran aficionados canarios.

Suscríbete para seguir leyendo