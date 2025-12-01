Así ha finalizado la jornada 13 para los equipos valencianos de Segunda RFEF

La jornada 13 de Segunda RFEF ha dejado sensaciones agridulces entre los equipos valencianos de los grupos 3 y 5, con un balance de una derrota, tres empates y tan solo una victoria. En el tercer grupo, el Castelllón B cayó derrotado en su visita al Olot (2-0), el Terrassa y el Alcoyano no pasaron del empate inicial (0-0), al Valencia Mestalla se le escapó la victoria en el 85' (1-1) y el Torrent consiguió salvar un punto ante el Andratx (2-2). Mientras, en el grupo 5, el Intercity consiguió la única victoria de la jornada para los equipos de la Comunitat. El conjunto alicantino se impuso (2-0) ante el filial del Rayo Vallecano.

Torrent 2-2 Andratx

El Miguel Monleón de Picassent fue la sede del encuentro que enfrentó a dos rivales de la zona baja de la tabla, el Torrent CF y el Andratx en la mañana del domingo. Al término de los primeros cuarenta y cinco minutos, el empate inicial seguía reinando en el marcador. Fue en los primeros compases de la segunda mitad cuando el equipo visitante se adelantó en el luminoso mediante Vicente Meca.

El conjunto taronja, consciente de la importancia de sumar como local, reaccionó de manera casi inmediata. En el 55', Lois anotó el 1-1 que devolvió las tablas al marcador. Pero el empate no duró mucho en Picassent, pues apenas seis minutos después, el cuadro balear volvió a golpear. Marckus envió el esférico al fondo de las mallas para volver a poner por delante a los mallorquines. Pero el cuadro dirigido por Seligrat no tiró la toalla. Fruto de ello, en el tiempo añadido, Caballero fue el autor del gol que permitió a los torrentinos salvar un punto en el Miguel Monleón.

Espanyol B 1-1 Valencia Mestalla

El duelo de filiales en la Ciudad Deportiva Dani Jarque se saldó con un empate insuficiente para ambos. El filial valencianista se adelantó en los primeros compases de partido. El equipo dirigido por Miguel Ángel Angulo fue quien puso a rodar el esférico y, tras apenas ocho pases, Mario Domínguez anotó el 0-1.

El Mestalla se vio por delante en el luminoso durante prácticamente todo el encuentro. Pero cuando ya saboreaba la victoria, el Espanyol B empató el partido en una jugada un tanto polémica, pues en la acción previa al tanto del equipo blanquiazul hubo unas manos claras del equipo local que el colegiado no penalizó. Finalmente, el duelo de filiales se saldó con un empate que no contentó a ninguno de los dos.

Terrassa 0-0 Alcoyano

En la tarde del domingo, el Alcoyano viajó hasta el Olímpic de Terrassa, donde no pasó del empate inicial. El equipo dirigido por Fran Alcoy visitaba al conjunto catalán, un rival directo de la zona media, con el objetivo de sumar su primera victoria lejos del Collao esta temporada y tres puntos que les permitiesen unirse a la lucha por el playoff de ascenso a Primera RFEF. Pero lejos de demostrar su ambición por conseguir esa ansiada victoria a domicilio, la propuesta ofensiva del equipo alicantino fue bastante cuestionada por la afición blanquiazul, que esperaba mucho más de sus futbolistas.

UE Olot 2-0 Castellón B

La derrota del filial orellut en Olot fue el duelo que puso fin a la jornada en el tercer grupo de Segunda Federación. El equipo local aprovechó el plus que supone jugar como local para recuperar la senda de la victoria un mes después de la última ocasión en la que el conjunto catalán sumó de tres.

Ruben Enri abrió la lata en el minuto 15' y, antes del descanso, Marc Mas amplió la ventaja anotando el 2-0 definitivo. De esta manera, el equipo albinegro sumó su segunda derrota consecutiva. El Castellón B cayó hasta la undécima posición. En estos momentos, tan solo tres puntos los separan del SD Ibiza, equipo que marca la zona de playouts.

Intercity 2-0 Rayo Vallecano B

La mejor noticia del fin de semana para los equipos valencianos de Segunda Federación la ha protagonizado el Intercity, que el pasado domingo se impuso por dos tantos a cero ante el filial del Rayo Vallecano y consiguió tres puntos que le han permitido escalar hasta la quinta posición.

El equipo alicantino saltó al verde con una idea muy clara: conseguir los tres puntos. Así lo plasmó desde que el esférico comenzó a rodar en el Antonio Solana. Fruto de ello, en los primeros compases de partido, el equipo local se adelantó en el marcador, pero el colegiado anuló la acción por fuera de juego. Sería en el minuto 31' cuando Nsue anotaría el 1-0. Pese a que ambos equipos dispusieron de ocasiones, el resultado no se movería hasta el último tramo del choque. Spieringhs sentenciaría el encuentro y brindaría a la afición alicantina una importante victoria.