Así ha finalizado la jornada 14 para los equipos valencianos en Primera Federación

La jornada dejó sensaciones dispares para los representantes valencianos en el Grupo 2 de Primera RFEF, con un Eldense superado en casa, un Villarreal B brillante en El Pozuelo y un Hércules capaz de reaccionar en Tarragona para sumar un punto pese a un inicio dramático. Tres encuentros de alto contenido emocional que marcan el pulso competitivo de una categoría siempre imprevisible.

Eldense - Antequera (1-3):

El Eldense no pudo aprovechar el empuje del Pepico Amat y cayó por 1-3 ante un Antequera que estrenaba entrenador. El debut de Alberto Aguilar en el banquillo malagueño no pudo tener mejor guion: su equipo recuperó energía, orden y verticalidad para romper una mala dinámica de cinco jornadas sin ganar.

El choque comenzó cuesta arriba para los locales. Bassele, figura del encuentro, abrió el marcador en el minuto 4 tras una acción rápida en área alicantina. Pese al golpe inicial, el Eldense reaccionó. Fidel igualó desde el punto de penalti en el 32’, devolviendo el equilibrio y despertando a un equipo que buscaba meterse de lleno en la pelea por la quinta plaza.

Lance de juego en el Eldense - Antequera / Eldense

Sin embargo, la segunda parte fue para el Antequera. Siddiki, con una internada eléctrica, firmó el 1-2 en el 59’. Apenas seis minutos después, Bassele completó su doblete con un remate letal que sentenció el encuentro. El Eldense, pese a los cambios ofensivos, no logró reengancharse.

El resultado deja a los de Elda sin opciones de acercarse a la zona noble, mientras que el Antequera abandona el descenso y firma una victoria balsámica.

Juventud Torremolinos - Villarreal B (0-3):

El Villarreal B volvió a mostrar su mejor versión en un estadio siempre complicado como El Pozuelo, imponiéndose por 0-3 al Juventud Torremolinos en un encuentro que dominó con autoridad y eficacia.

El filial amarillo golpeó pronto: Lautaro abrió el marcador en el 14’ con un disparo preciso tras la primera ocasión clara del equipo de David Albelda. El gol obligó al conjunto malagueño a estirarse, generando fases de presión que exigieron lo mejor de Rubén Gómez, muy seguro bajo palos.

Justo antes del descanso llegó una acción determinante: un centro sin aparente peligro terminó en autogol de Dani Fernández para el 0-2, dejando muy encarrilado el partido para el Villarreal B.

En la segunda mitad, el Torremolinos intentó reaccionar, pero el golpe definitivo lo dio Víctor Moreno en el 73’, culminando una jugada colectiva que sentenció el duelo. Los locales sufrieron además la expulsión de Álex Camacho en el 63’. Como detalle final, el meta local Fran detuvo un penalti en el 85’, evitando una goleada aún mayor.

El “minisubmarino” se reencuentra así con la victoria tras dos jornadas sin conseguirlo, consolidando sus aspiraciones.

Gimnastic Tarragona - Hércules (2-2):

El Hércules vivió un partido de montaña rusa en el Nou Estadi, donde consiguió un empate 2-2 que sabe a alivio después de un arranque pésimo que amenazaba con otra derrota fuera de Alicante.

El Nàstic arrolló en los primeros minutos. Un penalti cometido por Bolo sobre Baselga permitió a Jardí abrir el marcador. Apenas un suspiro después, una acción desafortunada de Javi Jiménez terminó en autogol que Pau Martínez culminó tras el rechace de Abad. En solo dos minutos, el Hércules estaba contra las cuerdas.

La reacción llegó de forma inesperada: Álex Jiménez fue expulsado por dos pisotones consecutivos sobre Rentero, y sorprendentemente esto espoleó a los de Beto. Antes del descanso, Slavy recortó distancias aprovechando el rechace de un penalti parado por Rebollo.

En la segunda mitad, el Hércules creció. Fran Sol, que entró tras el descanso, marcó dos veces: el primero fue anulado por fuera de juego, pero el segundo, tras revisión del VAR, subió al marcador para sellar el 2-2. A partir de ahí, el partido se mantuvo abierto, pero ninguno encontró el golpe final. El punto permite al Hércules cortar su mala racha reciente como visitante, aunque sigue sin ganar fuera de casa desde hace nueve meses.