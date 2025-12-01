Atlas News

Irene Paredes: “Tenemos que ser la España que nos ha hecho llegar hasta aquí”

La selección española de fútbol femenino ha llevado a cabo este lunes su última sesión de trabajo antes de la final de la UEFA Nations League. El combinado nacional se enfrenta mañana por la tarde a Alemania en el Metropolitano durante la final de la UEFA Nations League. “Aitana es una jugadora muy importante para nosotros, pero tenemos 24 futbolistas que están más que capacitadas”, ha asegurado la seleccionadora nacional, Sonia Bermúdez, en rueda de prensa.