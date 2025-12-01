Real Madrid TV vuelve a cargar contra el arbitraje tras el empate en Montilivi

El Real Madrid de Xabi Alonso no logró pasar del empate en Montilivi. El Girona se adelantó en el marcador antes del descanso con el gol de Ounahi y Mbappé firmó el empate desde los once metros. Pero desafortunadamente para la afición madridista el equipo blanco no consiguió darle la vuelta a marcador y el pitido final supuso que el conjunto blanco perdiese el liderato de LaLiga EA Sports, que ahora ostenta el FC Barcelona. Ante este inesperado pinchazo, el canal de televisión del club presidido por Florentino Pérez señaló directamente al arbitraje como culpable de su empate en el feudo gironí.

Ricardo de Burgos, el colegiado encargado de dirigir el encuentro en el que catalanes y madrileños firmaron las tablas, ha sido en estas últimas horas el foco de las críticas de la televisión merengue: "Ricardo de Burgos ha cometido errores groseros contra el Madrid sin justificación. Es el individuo que está entre los que más le ha perjudicado", establecieron los tertulianos en el análisis postpartido.

"LaLiga está adulterada"

Pero la gravedad de las acusaciones de la televisión del Real Madrid fue en aumento. Una vez más, desde RMTV defendieron con rotundidad que LaLiga está adulterada. "Se está adulterando LaLiga, el Madrid tiene cuatro puntos menos por los hijos de Negreira, De Burgos es uno de los árbitros con el expediente más grosero contra el Madrid", se atrevieron a decir.

Los tertulianos del canal televisivo blanco se mostraron convencidos de que el equipo dirigido por Xabi Alonso no se marchó de Montilivi con tres puntos en el bolsillo como consecuencia del arbitraje del colegiado del comité vizcaíno. Pero su figura no fue la única que tomaron por bandera. Tampoco se olvidaron del presidente de LaLiga, Javier Tebas. "Independientemente de que el Madrid no esté jugando bien, la realidad es que los árbitros zancadillean al Madrid, los que tienen que tomar las decisiones se ausentan y su presidente les justifica. ¿Y quién es el vicepresidente de la Federación? Javier Tebas", justificaron.

Tebas, ¿enemigo o aliado?

Entre el Real Madrid y Javier Tebas existe un tira y afloja constante. Mientras que para el club blanco, LaLiga y el Comité Arbitral de la Real Federación Española de Fútbol son enemigos públicos y los culpables de una competición supuestamente adulterada; Javier Tebas declaró abiertamente su madridismo hace apenas una semana.

En la Asamblea del Real Madrid, el presidente de la entidad merengue fue preguntado si consideraba a Tebas una "persona non grata", a lo que Florentino respondió: "No sé qué ganamos si todos estamos de acuerdo". El máximo representante de la institución que rige la competición liguera se ofendió y, mediante sus redes sociales, reconoció públicamente su madridismo, un hecho cuanto menos contradictorio si tenemos en cuenta lo que opinan sobre su persona en el seno del club.

Comunicado completo de Tebas

"Persona non grata. Hoy, en la Asamblea del Real Madrid, un socio ha pedido que se me declarara “persona non grata” y el presidente ha respondido: “no sé qué ganamos si todos estamos de acuerdo”. Algunos han aplaudido. Yo, sinceramente, sólo he sentido una cosa: tristeza.

Soy madridista desde los seis años, cuando volví a España con mi familia. Nadie me lo impuso, no heredé el carnet de mi padre ni de mi abuelo. Elegí ser del Madrid. Y el madridismo no te lo da un papel, un voto en una asamblea o una butaca en el palco. El madridismo está en millones de aficionados anónimos que sufren y disfrutan con su equipo, muchas veces más que algunos que sí tienen papel y su despacho.

Se me acusa de antimadridista. No lo soy. Y duele escucharlo. Sigo siendo madridista como el que más. Precisamente por eso defiendo una Liga fuerte, competitiva, con valor para todos, donde cada club –grande o pequeño– tenga su lugar. Porque sin una Liga sólida, el propio Real Madrid también será más pequeño.

Hoy, quienes dirigen el Real Madrid –no el Real Madrid como club, ni su historia, – empujan megaproyectos de competiciones que debilitan y destruyen la “casa” que les ayudó a ser grandes: LaLiga. Defender LaLiga, decir lo que se piensa, a quien corresponda y en cualquier lugar es defender ese ecosistema que permitió al Real Madrid convertirse en lo que es. Podrán llamarme “persona non grata”.

Podrán intentar expulsarme del relato del madridismo. Pero lo que no pueden hacer es borrar lo que siento desde los seis años. Defender LaLiga también es, a mi manera, defender al Real Madrid. Y eso no me lo quita ni una asamblea ni una etiqueta".