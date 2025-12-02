Dos futbolistas del Niza, intimidados y agredidos... ¡por sus propios aficionados!

La Fiscalía comunicó este martes la apertura de una investigación por las presuntas agresiones que algunos jugadores del Niza sufrieron el pasado domingo por parte de hinchas de su equipo, a partir de las denuncias presentadas por dos futbolistas, el delantero nigeriano Terem Moffi y el medio franco-marfileño Jeremie Boga.

Una iniciativa a la que el Niza anunció a última hora de la tarde de este martes que también se va a sumar. "El club, de acuerdo con su propietario, Ineos, presenta una denuncia contra personas desconocidas", informo.

El fiscal Damien Martinelli anunció en un comunicado que ha encargado una investigación de los hechos a la Policía Judicial de Niza. Según lo que ha trascendido en Francia, los dos sufrieron insultos racistas, con posteriores puñetazos y patadas en los genitales.

Sexta derrota consecutiva... y 'recibidos' a su llegada a casa por los ultras

El Niza cayó el domingo en Liga ante el humilde Lorient (3-1) y encadenó así su sexta derrota consecutiva en torneos locales e internacionales, lo que provocó la ira de los hinchas del club del sureste de Francia.

A su llegada el domingo por la noche a Niza, unos 400 hinchas radicales increparon a parte de la plantilla. Moffi y Boga, según sus propias denuncias, llegaron a ser objeto de agresiones físicas. Los ultras acusaban a los dos de falta de implicación. Ambos están actualmente con una baja médica.

También se registró una situación especialmente tensa con el director deportivo del Niza, Florian Maurice.

La Liga Francesa de Fútbol Profesional (LFP) anunció este mismo martes que respalda las denuncias presentadas por los dos jugadores y consideró que las agresiones producidas son "totalmente inaceptables".