PREVIA: El Torrent CF se da licencia para soñar en el Ciutat de València

Este miércoles, 3 de diciembre, a las 21:00 horas el Ciutat de València albergará una cita para la historia, sea cual sea el resultado final. Allí se miden el Torrent CF y el Real Betis Balompié en la ronda de treintadosavos de final, partido en el que el cuadro ‘taronja’ buscará seguir derribando muros, siendo el próximo de auténtico hormigón armado.

Los de Xavi Giménez -ahora Toni Seligrat- eliminaron en la anterior ronda a un equipo de Primera Federación como el Juventud Torremolinos, y lo hicieron gracias a un doblete de su goleador, Raúl Caballero, y otro de su capitán, Adrián Lois. De esta forma, el Estadio San Gregorio vivió un estallido de júbilo el pasado octubre, pues la siguiente cita copera del Torrent sería contra un Primera División.

Ese día de fiesta ha llegado, y será contra un Betis que se encuentra disputando competición europea por quinta temporada consecutiva, lo que habla del alto nivel del cuadro verdiblanco. Sin embargo, el San Gregorio no presenciará dicha cita con la historia, pues el encuentro se disputará en el Ciutat de València. Un hecho que, aunque el capitán torrentino aceptaba con resignación, también clamaba por que "el partido más importante de la historia del club se debería disputar ahí".

A pesar de la mala dinámica que atraviesa el equipo en liga y el cambio de sede, que podría beneficiar a los sevillanos, el Torrent apelará a la garra, el rigor táctico y la ‘magia de la Copa’ para competir y, quién sabe si sellar un pase que se recordará durante décadas.

Enfrente del conjunto ‘taronja’ estará, ni más ni menos, el Real Betis Balompié, que afronta este partido tras una victoria de poder en el ‘Gran Derbi’. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini dio un golpe sobre la mesa y se marchó del Ramón Sánchez Pizjuán no solo con tres puntos más en el bolsillo, sino con un chute de confianza.

Entrenamiento del Torrent previo al choque ante el Betis / Germán Caballero

Pellegrini se toma la cita muy en serio

Pero, tal y como el técnico chileno reconoció en la rueda de prensa previa al encuentro, “lo que pasó el domingo está guardado”. Ahora, el equipo verdiblanco está focalizado en la Copa del Rey. Los andaluces hacen frente al partido de esta noche "con la máxima seriedad y concentración" con el objetivo, de fondo, de revalidar un título que el cuadro verdiblanco ha alzado hasta en tres ocasiones, siendo la más reciente la edición de 2022.

En la primera ronda del campeonato, el Betis goleó al Atlético Palma del Río (1-7), un equipo que compite en la División de Honor sénior. Con un doblete de Rodrigo Riquelme, otro de Pablo García y los goles de Diego Llorente, Ez Abde y Sergi Altimira, los béticos certificaron su pase a treintaidosavos de final.

Sobre el verde del Ciutat de València, el equipo andaluz tratará de prolongar su buena dinámica con una victoria. El Torrent, por su parte, luchará por hacer de la cita de hoy "una fiesta" en la que la afición ‘taronja’ se vuelque para empujar a su equipo a competir de tú a tú a un rival de la máxima categoría.