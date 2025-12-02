El Torrent CF se pone en 'modo Betis'

El Torrent CF se medirá al Real Betis en los treintadosavos de final de Copa del Rey en una cita histórica para el conjunto ‘taronja’. El próximo miércoles 3 de diciembre a las 21:00 horas los de Toni Seligrat se enfrentarán a todo un Primera División en el Ciutat de València con el deseo de seguir haciendo historia y avanzar otra ronda copera.

Enla anterior eliminatoria, el Torrent eliminó a otro equipo de una categoría superior, el Juventud Torremolinos. El cuadro malagueño milita en Primera Federación, la tercera división del fútbol español, sin embargo, el equipo de l’Horta Sud hizo gala de su tenacidad en el Estadio San Gregorio y, gracias a un doblete de Raúl Caballero y otro tanto de Adrián Lois, certificó su pase a la siguiente ronda con un resultado final de 3-1.

El Torrent se ejercita en el Parc Central / GERMAN CABALLERO

Ahora, en el día previo a uno de los partidos más importantes de la historia del club, el club torrentino ha llevado a cabo la última sesión de entrenamiento antes del encuentro. Ha sido en las instalaciones del Parc Central de Torrent, donde se ha respirado un gran ambiente entre los futbolistas, que han comenzado el entrenamiento entre risas con una foto de toda la plantilla que quedará para el recuerdo del club.

G. Caballero

Tras la bonita instantánea, el equipo se ha puesto ‘manos a la obra’ y, tras los habituales ejercicios de activación, ha empezado a tocar balón con dos rondos al primer toque para ir ganando sensaciones. Mientras tanto, los guardametas han practicado al margen las salidas en los balones aéreos, a sabiendas de que será un partido complicado que exigirá un gran rigor defensivo por parte de los valencianos.

Finalmente, el equipo ha procedido a los diferentes ejercicios tácticos de cara a ultimar los preparativos para una fecha tan señalada como el partido del miércoles.