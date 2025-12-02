"El Torrent-Betis es el partido más importante de la historia del club"

El Torrent CF está a escasas horas de jugar “el partido más importante de la historia del club”, como ha dicho su capitán Adrián Lois. Lo harán ante todo un Primera División como el Real Betis Balompié el próximo miércoles 3 de diciembre en el Ciutat de València, a las 21:00 horas. Por ello, tanto Lois como el técnico ‘taronja’ Toni Seligrat han comparecido ante los medios de comunicación en la habitual rueda de prensa previa al encuentro.

En primer lugar ha hablado Adrián Lois, que ha destacado la “ilusión” del vestuario ante un partido tan importante. A pesar de que no atraviesan “un buen momento” en Liga, el capitán ha señalado que “hay que hacer un paréntesis”. Además, esa ilusión puede ganar partidos, pues, como ha indicado, “lo hemos visto en otras ediciones, siempre han habido sorpresas de este estilo”.

Andrea López

El escenario del partido no será el habitual, ya que se cambió del Estadio San Gregorio al Ciutat. Respecto a esto, Lois ha manifestado el deseo de la plantilla de disputar el encuentro en la sede ‘de siempre’: “Fue un palo gordo. El partido más importante de la historia del club debería jugarse aqui, pero son cosas que se escapan de nuestro control. Ahora tenemos que ir al Ciutat a pelear con nuestras armas”.

Seguidamente, ha comparecido Toni Seligrat, técnico del equipo de l’Horta Sud. El entrenador ha señalado que, tanto afición como jugadores deben tomarse el partido como “una fiesta”: “Hay que disfrutar del momento, del rival y del lugar porque es una cosa que sucede muy pocas veces en la vida”.

Por su parte, Seligrat también ha asegurado que el cambio de estadio ‘perjudica’ de alguna manera al equipo, ya que están más acostumbrados a las “dimensiones y superficies” de un campo como el Ciutat.

Conscientes de la calidad de la plantilla del Betis, el ‘míster’ ha indicado que combatirán su calidad con “rigor táctico” , y que lucharán “para que la magia de la Copa se vuelva a repetir”. De esta forma, como ha reafirmado Seligrat, si termina pasando el Betis de ronda “no será por falta de ganas” de los valencianos, sino por la calidad técnica de los verdiblancos.