La vuelta de la final de la Nations League, en directo | España - Alemania

Hay noches que no se esperan: se presienten. Noches que llegan cargadas de emoción e intensidad antes incluso de que ruede el balón. Y el Metropolitano vivirá una de ellas. España y Alemania se miden este martes (18.30h) para decidir la UEFA Women’s Nations League, una final que aparece apenas cuatro meses después de la cicatriz que dejó la Eurocopa perdida ante Inglaterra en los penaltis. El fútbol pocas veces concede revancha tan pronto, y esta vez lo hace con un premio mayúsculo: la opción de conquistar el tercer título de la historia de la selección.

Todo quedó abierto tras el 0-0 de Kaiserslautern, un partido de doble lectura. En la primera parte, Alemania impuso músculo, ritmo y una presión que obligó a España a resistir. Fue un ejercicio de supervivencia sostenido por una Cata Coll enorme y por Irene Paredes, que salvó un gol cantado bajo palos. En la reanudación, la Roja reajustó posiciones, ganó metros y respiró al fin con balón. El empate se acogió como un tesoro: la final se decidiría en casa.

Con el Metropolitano rozando el lleno, España quiere que esta vuelta sea distinta. Quiere volver a su identidad, a ese fútbol que domina desde la pausa y acelera desde el talento. Alexia Putellas, que ya había advertido que “ahora sí que queda una final a un partido”, encabeza un grupo que se siente preparado para dictar el ritmo del encuentro. Alrededor, Mariona, Ona Batlle, Laia Aleixandri y una generación que ha aprendido a competir desde la serenidad y el vértigo y a superar situaciones de adversidad.

Min. 11 (0-0). OCASIÓN CLARA PARA ESPAÑA Vicky se quedó sola delante de la portera, pero intentó regalar el gol a Esther y una defensa interceptó el pase, aunque la jugada fue anulada por fuera de juego.

Min. 10 (0-0). Buenos primeros minutos de las de Sonia Bermúdez Haciendo valer su localía, España ha empezado más fuerte el choque.

Min. 7 (0-0). Turno para las alemanas La tuvieron ahora las teutonas, con un remate de Gwinn que se marchó por encima del larguero.

Min. 6 (0-0). Alexia de cabeza La jugadora del Barça remató un buen centro, pero la guardameta alemana lo detuvo con una buena estirada.

Min. 5 (0-0). Ocasión clarísima para Esther Claudia Pina filtró el balón a la delantera, que cruzó en exceso su remate ante la guardameta.

Min. 4 (0-0). Ocasión para España Le llegó el balón a Alexia en el punto de penalti, pero no pudo armar el disparo.

Min. 2 (0-0). Primeros minutos muy disputados Ambas selecciones luchan con intensidad cada balón.

ARRANCA EL PARTIDO Pone el balón en juego la Selección de Alemania.

Turno para el himno de España.