Ya se conoce el tiempo de baja de Dani Olmo tras su lesión contra el Atlético

Muy malas noticias para el FC Barcelona. A pesar de ganarle al Atlético de Madrid deberá pagar un peaje importante por el partido: la lesión de Dani Olmo. El futbolista culé, que había marcado el primer gol de su equipo y que estaba lanzado dentro de la dinámica de los de Hansi Flick, tuvo que ser rápidamente sustituido después de una acción en la que se hizo daño en su hombro.

La cara de preocupación y de intenso dolor lo decía todo, no se iba a quedar en una leve contusión o un esguince de grado uno... Y el diagnóstico final ha sido el de una luxación en el hombro, una de las articulaciones más propensas a ese tipo de lesiones, por lo que el tiempo de baja se disparará por encima de lo deseable.

Estimaciones poco optimistas

El plazo exacto dependerá de cómo avance su recuperación, pero las primeras estimaciones ya le mandan un mensaje bastante claro: que se prepare para dejar de jugar lo que queda de año con la camiseta del Barça.

Espera nuevas pruebas

El futbolista, que ya sufrió esta misma lesión en Alemania cuando vestía la camiseta del RB Leipzig, se someterá a pruebas médicas para determinar el alcance concreto de la lesión en su hombro y poner fecha de regreso.

Julian Alvarez of Atletico de Madrid in action during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Spotify Camp Nou stadium on December 02, 2025 in Barcelona, Spain. AFP7 02/12/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press;2025;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;FC Barcelona v Atletico de Madrid - La Liga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Los cuatro partidos que se podría perder Dani Olmo

Se antoja muy complicado, en todo caso, que pueda ser de la partida en los envites contra Real Betis, Eintracht, Osasuna y Villarreal que se jugarán antes de poner fin a 2025 y habrá que ver si puede hacerlo en el derbi de la ciudad frente al Espanyol el 3 de enero.