El 'consentido' Vinícius la vuelve a liar: Ahora en San Mamés

El bochornoso 'show' de Vinícius ha vuelto a la primera plana en San Mamés. Vinícius ese que luego se permite dar lecciones de respeto y de racismo suele demostrar su mala educación en cada campo que pisa que no es el Bernabéu. Sin ir más lejos en su última visita a Bilbao, el brasileño demostró que es el 'niño consentido' de LaLiga con otro vacile a la afición del estadio, que, sinceramente sobra y que ni Mbappé ni otro de sus compañeros, hacen por mucha goleada que consigan. Al brasileño le gusta chupar cámara y ser el centro de atención allá donde va. De nada sirve que Vinícius esté empezando a jugar a un nivel decente, más acorde a su supuesto talento, porque el brasileño del Real Madrid está más centrado en lo de fuera que en lo de dentro.

Vinícius demostró una vez más su falta de respeto a los aficionados. El jugador del Real Madrid es el 'niño mimado' por Florentino Pérez, que fue incapaz de salir a defender a Xabi Alonso después del sainete del enfado de Vinícius en El Clásico. Ni siquiera los árbitros se atreven con el brasileño, por ejemplo, Soto Grado. Un árbitro que lo expulsó en Mestalla, al que reventó Real Madrid TV con sus vídeos y que con Vinícius se muestra suave y comprensivo pero con Morlanes saca esa actitud chulesca que muchos árbitros tienen con equipos que no son Madrid o FC Barcelona. Que se lo diga a Luis Suárez sin ir más lejos. Barra libre.

Esta vez Vinícius aprovechó los pitos de la afición del Athletic en San Mamés para hacerles el gesto de "tres" en referencia a los goles que había metido el Real Madrid. Una nueva mofa un día en el que Vinícius estuvo horrible y a un equipo mucho más grande que él en valores y en historia y al que no puede mandar a Segunda.

No ha sido la única de una semana con tres partidos para el Real Madrid. Vinícius tuvo que tragarse su rabia en Montilivi después del ridículo suyo y de su equipo. Sin embargo Vinícius demostró lo mal deportista que es mandando a Segunda División a la afición gironí, algo que ya hizo el curso pasado. Es reinicidente. Para Vinícius todos los campos que le silban deben estar en Segunda y quizá el futbolista de segunda es él, por su incapacidad de centrarse en el fútbol y creerse el ombligo de todo. Pues eso, de ahí que sea "Balón de Playa".

@RATOCA10

Así mientras Vinícius siga siendo el niño caprichoso al que todo se le permite, continuaremos viendo en cada estadio de LaLiga sus contínuas faltas de respeto, trifulcas y vaciladas como ocurrió con Elgezabal en el Ciutat de València o en Mestalla mandando a Segunda División, o en Son Moix, o en el Tartiere... o donde vaya.